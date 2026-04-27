مرموش يشعل صراع أستون فيلا وليفربول.. ومستقبله يزداد غموضًا مع السيتي

كشفت تقارير صحفية أن عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، بات هدفًا لعدد من أندية الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم مع فريقه مؤخرًا.

وبحسب موقع “readmancity”، فإن أستون فيلا أبدى اهتمامًا واضحًا بضم اللاعب، حيث يسعى المدرب أوناي إيمري لاستغلال وضعه الحالي داخل السيتي لإقناعه بالانضمام للفريق.

ويحاول أستون فيلا تقديم مشروع فني جاذب لمرموش، من خلال منحه دورًا أساسيًا في التشكيل وضمان مشاركة أكبر، وهو ما يفتقده اللاعب في الوقت الحالي مع مانشستر سيتي.

وتشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي كان مهتمًا باللاعب منذ فترة ما قبل انتقاله إلى السيتي، ولا يزال يراه إضافة قوية لمشروعه الرياضي.

في المقابل، دخل ليفربول أيضًا على خط الاهتمام بضم مرموش، مستغلًا قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، خاصة في ظل التغييرات المنتظرة داخل الفريق ورغبته في تدعيم الخط الأمامي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تزداد فيه التكهنات حول مستقبل اللاعب مع مانشستر سيتي، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.