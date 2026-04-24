عمر مرموش يقترب من الانضمام إلى عملاق إنجليزي جديد.. هل تتم الصفقة؟

تتزايد التكهنات حول مستقبل المهاجم المصري عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع مشاركته مع السيتيزن، وهو ما فتح الباب أمام احتمالات رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم تواجد مرموش ضمن صفوف الفريق المتوج مؤخرًا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، إلا أنه لم يحصل على فرص مشاركة كافية في المباريات الأخيرة، حيث ظل خارج حسابات الجهاز الفني في أكثر من مواجهة مهمة بالدوري الإنجليزي، ما أثار التساؤلات حول مستقبله ودوره داخل الفريق.

عقد عمر مرموش مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الموسم الماضي، التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش بعقد يمتد حتى صيف عام 2029 قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني، وفقا لبيان نشره النادي الإنجليزي الخميس.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، كلفت الصفقة مانشستر سيتي 75 مليون يورو (حوالي 78 مليون دولار أمريكي).

وتألق مرموش مع فريقه الألماني إذ سجل 20 هدفا وصنع 13 في 26 مباراة خاضها بكل المسابقات.

هل ينتقل مرموش إلى أستون فيلا؟

في المقابل، كشفت تقارير صحفية بريطانية عن استمرار اهتمام نادي أستون فيلا بالتعاقد مع اللاعب المصري، بعدما حاول ضمه بالفعل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة لم تكتمل آنذاك.

وأوضحت صحيفة تايمز البريطانية أن إدارة نادي أستون فيلا لا تزال لديها رغبة كبيرة في التعاقد مع نجم منتخب مصر، عمر مرموش، خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن النادي الإنجليزي لا يزال متمسكًا بفكرة التعاقد مع مرموش، خاصة مع سعيه لتدعيم خط الهجوم بعناصر مميزة.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت يعتمد فيه المدير الفني بيب جوارديولا بشكل أساسي على النجم النرويجي إرلينج هالاند لقيادة هجوم مانشستر سيتي، وهو ما يقلل من فرص مشاركة مرموش بصفة منتظمة، ويجعل خروجه على سبيل الإعارة أو البيع خيارًا مطروحًا أمام إدارة النادي.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري

من ناحية أخرى، يعيش مانشستر سيتي فترة مميزة على مستوى النتائج، حيث يواصل تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يحتل أستون فيلا مركزًا متقدمًا ضمن فرق المربع الذهبي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 70 نقطة، بالتساوي مع آرسنال، فيما يحتل أستون فيلا المركز الرابع، برصيد 58 نقطة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث.