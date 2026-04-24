شبكة إعلاميه إنجليزية : مرموش يجب أن يحصل علي فرصته مع مانشستر سيتي

كشفت بعض التقارير الإعلامية الانجليزية عن خطة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي لاجراء تغييرات في تشكيل الفريق قبل مواجهة ساوثهامبتون المحدد لها غداً السبت بملعب ويمبلي







وأكدت شبكة Read Man City الإنجليزية أن جوارديولا أعترف بوجود حالة من الإرهاق يعاني منها لاعبي الفريق خاصة عقب مواجهة أرسنال حيث قرر الاعتماد على عناصر جديدة في لقاء السبت

وأضاف التقرير أن التدوير سيحدث بين لاعبي الفريق في ظل الحاجة للحفاظ على جاهزية الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم

واضاف التقرير أن هناك ثلاثة لاعبين يستحقون فرصة الظهور بشكل اساسي ابرزهم الدولي المصري عمر مرموش بجانب فيل فودين ونيكو جونزاليس.

واضافت ان عمر مرموش لم يحصل على فرص كافية هذا الموسم رغم تألقه اللافت