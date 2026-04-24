سيف زاهر: الزمالك يكفيه الفوز في مباراتين ليتأهل رسميا إلى دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي سيف زاهر عن اقتراب الزمالك من حسم لقب الدوري بعد الفوز علي نظيره بيراميدز في الدوري الممتاز بهدف نظيف.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك:الزمالك يكفيه الفوز في مباراتين من المباريات الأربع المقبلة ليصل إلى 55 نقطة ليتأهل رسميا إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل دون النظر لنتائج الأهلي وبيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.