رياضة

تعليق صادم من كمال درويش يكشف سر تفوق الزمالك المتكرر على بيراميدز

كمال درويش
كمال درويش
محمد بدران

أشاد الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، بفوز الفريق الأول لكرة القدم على نظيره بيراميدز، واقترابه من حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه.

وكشف «درويش» في تصريحات تليفزيونية عن سبب تكرار فوز الزمالك على بيراميدز قائلًا: «لأن كلهم زمالك، كلهم لعبوا في الزمالك ».

وأوضح درويش أن سر تفوق الزمالك في الفترة الأخيرة أن مجلس إدارة النادي الأبيض توقف عن الكلام، لم يصبح هناك مجلس يتحدث ولا نقل للكلام وابتعدوا تمامًا فيما من يسير الأمور.

حقق الزمالك فوزا مثيرا أمام نظيره بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما امس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية، مجموعة تحديد البطل، من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، تربع الزمالك علي صدارة جدول ترتيب مجموعة بطل الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 44 في وصافة الدوري.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.

نظام بطولة الدوري الممتاز

تقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.

فيما تضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري 14 فريقًا بداية من المركز الثامن، وحتى الـ21، وهي: زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ الإسماعيلي.
 

المقابر
المقابر
المقابر

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

ملكة الجولف.. أضخم شركة سيارات ألمانية مهددة بالإفلاس: فولكس فاجن تسرح عمالها

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

