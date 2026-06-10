رسالة حاسمة من ريال مدريد إلى «فينيسيوس» بعد تعثر مفاوضات التجديد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل استمرار الخلاف بين الطرفين بشأن الجوانب المالية للعقد الجديد.

ويرتبط “فينيسيوس” بعقد مع النادي الملكي يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن مفاوضات التجديد توقفت خلال الفترة الأخيرة بسبب مطالبة اللاعب بالحصول على راتب مماثل لما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب التقارير، فإن إدارة ريال مدريد وجهت رسالة واضحة إلى اللاعب، مفادها أن سياسة النادي لن تقوم على وجود لاعبين لا يمكن الاستغناء عنهم أو المساس بمكانتهم داخل الفريق.

وأضافت التقارير أن وصول البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية سيعزز هذه السياسة، حيث سيكون المدرب صاحب القرار الأول في اختيار التشكيل الأساسي، مع إمكانية استبعاد أي لاعب أو إبقائه على مقاعد البدلاء وفقًا لرؤيته الفنية.

وأكدت المصادر أن إدارة ريال مدريد ترغب في ترسيخ مبدأ المنافسة بين جميع اللاعبين، وأن المشاركة ستكون مرتبطة بالأداء والجاهزية فقط، بعيدًا عن الأسماء أو المكانة داخل الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين ريال مدريد وفينيسيوس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار اللاعب مع الفريق خلال السنوات المقبلة.