الإفريقي التونسي يُنهي أزمة الديون رسميًا ويؤكد جاهزيته للعودة إلى دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الإفريقي التونسي نجاحه في تسوية جميع التزاماته المالية والإدارية، ليصبح مؤهلًا رسميًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية، خاصة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

الإفريقي التونسي يشارك رسمياً فى دوري أبطال إفريقيا

وأوضح النادي، في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه قام بسداد مبلغ إجمالي قدره 660 ألف دينار تونسي، يتعلق بأحكام نهائية وخطايا مالية كانت تعيق مشاركته في مختلف المسابقات.

وأكدت إدارة الإفريقي أن النادي استوفى كافة الشروط المطلوبة من الناحيتين الإدارية والمالية، ما يضمن له الظهور في جميع الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم الجديد دون أي عوائق.

ووجهت الهيئة المديرة للنادي الشكر إلى جميع الأطراف التي ساهمت في تجاوز الأزمة، داعية جماهير الفريق إلى مواصلة دعمها ومساندتها من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.