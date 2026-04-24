كمال درويش: الزمالك يحتاج إدارة احترافية واستثمار حقيقي للاستقرار

تحدث كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم على بيراميدز، وذلك خلال ظهوره ببرنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر.



وقال درويش إن الزمالك قدم أداءً مميزًا خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء نتيجة اللعب بروح الفريق والتفاهم بين اللاعبين، وهو ما ظهر بوضوح في الأداء والنتيجة، متمنيًا استمرار الفريق على نفس النهج فيما هو قادم.



وأضاف أن من أبرز عوامل النجاح في الفترة الأخيرة هو الهدوء الإداري داخل النادي، مؤكدًا أن توقف التصريحات الإعلامية الكثيرة ساهم في خلق حالة من الاستقرار انعكست إيجابًا على الفريق، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به هشام نصر في متابعة الأمور بشكل مباشر.



وأشاد درويش بالدور الكبير لجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها تمثل السند الحقيقي للنادي، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا أن دعمها المستمر يظل عنصر قوة لا غنى عنه.



كما أثنى على تجربة جون إدوارد داخل النادي، معتبرًا أنها خطوة مهمة كان يجب تطبيقها منذ وقت مبكر، لكنه شدد على ضرورة وجود دعم فني متخصص إلى جانبه لزيادة الفاعلية.



وفي سياق متصل، أكد أن ممدوح عباس يُعد أحد أبرز الداعمين للنادي، مشيرًا إلى دوره المستمر في حل الأزمات ومساندة الفريق واللاعبين.



وتطرق درويش إلى مستقبل الزمالك، مؤكدًا ضرورة التحول إلى أسلوب إداري حديث يعتمد على الاقتصاد والاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إنشاء شركات لإدارة الأندية.



واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن إدارة 24 لعبة داخل النادي بنفس نمط الإنفاق الحالي أمر غير قابل للاستمرار، محذرًا من خطورة ذلك على المدى البعيد، ومشدداً على أهمية تحقيق أرباح لضمان الاستقرار والاستمرارية.