بعد إسقاط بيراميدز.. عمرو أديب: الزمالك يعرف طريق الانتصارات

علق الإعلامي عمرو أديب علي فوز نادي الزمالك علي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب عمرو أديب من خلال حسابه الشخصي اكس: "مقدار السعادة التى يحققها انتصار الزمالك لا تعادلها اي فرحه على مدى اليوم ، نحن نفوز حقا وصدقا نحن لا نعرف الحظ نحن نعرف العرق والمجهود والموهبه العبقريه . زمالك زمالك زمالك .نعتمد فقط على لاعب مخلص ليس وراءه ملايين الدولارات ونعتمد ايضا على معتمد".



ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.