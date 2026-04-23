بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

بدأ موسم البطيخ خلال هذا الأسبوع حيث بدأ ينتشر فى الأسواق المحلية بشكل كبير وهو من الفواكه الصيفية التى تمتلك مزايا عديدة بجانب المذاق الشهي مما يدفع عدد كبير من الأشخاص لتناوله بكميات كبيرة أو بشكل متكرر ولكن هذا يعرض الجسم لمخاطر عديدة.

ووفقا لموقع verywellhealth إن تناول كميات كبيرة من البطيخ قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال وزيادة البوتاسيوم، مما يؤثر على إيقاع القلب وارتفاع مستويات السكر في الدم، لذا يجب تناوله باعتدال.



مشاكل الجهاز الهضمي



يُعتبر البطيخ فاكهة صحية بشكل عام، ولكنه غني بالفركتوز، وهو سكر قد يُسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل متلازمة القولون العصبي أو عدم تحمل الفركتوز في حالات نادرة، قد يؤدي عدم تحمل الفركتوز إلى تلف الكلى أو الكبد.

قد يؤدي تناول البطيخ إلى ظهور أعراض مزعجة في الجهاز الهضمي، مثل:

الانتفاخ

إمساك

إسهال

ألم في المعدة



زيادة البوتاسيوم في الجسم



يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، تصل إلى 170 ملليجرامًا لكل كوب من البطيخ المقطع مكعبات ويُعد البوتاسيوم عنصرًا مهمًا لصحة القلب، ولكن الإفراط في تناوله قد يُسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض الكلى أو القلب.

قد يؤدي فرط البوتاسيوم إلى فرط بوتاسيوم الدم ، مما يُسبب اضطرابًا حادًا في نظم القلب وقد يتطلب علاجًا طارئًا كما قد يُسبب ضعفًا في العضلات وشللًا وقد يكون الأفراد المصابون بداء السكري من النوع الأول ، أو انخفاض هرمونات الغدة الكظرية، أو قصور القلب أكثر عرضة لارتفاع مستويات البوتاسيوم.

يرفع نسبة السكر في الدم



على الرغم من أن البطيخ يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع (يتراوح بين 74 و80 على مقياس من 100)، إلا أن حمولته الجلايسيمية منخفضة (حوالي 5) (يُعتبر ما يزيد عن 20 مرتفعًا).

يأخذ الحمل الجلايسيمي في الاعتبار كلاً من المؤشر الجلايسيمي وكمية الكربوهيدرات التي يحتويها الطعام لقياس مدى سرعة وكمية رفع الطعام لمستويات السكر في الدم.

على الرغم من أن تناول كميات كبيرة من البطيخ قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم،

أن محتواه العالي من الماء وانخفاض مؤشره الجلايسيمي يجعلان منه خياراً آمناً لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

يسبب رد فعل تحسسي شديد



على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أنه من الممكن حدوث رد فعل تحسسي تجاه البطيخ، خاصةً لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية تجاه الأعشاب أو عشبة الرجيدوقد يؤدي ذلك إلى رد فعل تأقي ، وهو رد فعل حاد يهدد الحياة، ويمكن أن يسبب تورمًا وصعوبة في التنفس.

في إحدى الحالات، أُدخل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا إلى المستشفى عدة مرات بسبب صدمة تحسسية بعد تناوله بذور البطيخ وتُعتبر هذه البذور آمنة بشكل عام لمعظم الناس

يؤدي إلى الصداع النصفي



يحتوي البطيخ على نسبة عالية من التيرامين، وهو حمض أميني قد يُسبب الصداع النصفي . وقد صنّفت إحدى الدراسات التي شملت ما يقرب من 4000 شخص البطيخ في صدارة قائمة تضم تسع فواكه تُسبب الصداع في غضون دقائق من تناولها. وأُصيب حوالي 30% من المشاركين في الدراسة بالصداع.



يسبب تغير لون الجلد



الليكوبينيميا حالة مرضية تُسبب اكتساب الجلد لونًا برتقاليًا مؤقتًا. وتنتج هذه الحالة عن تناول الأطعمة الغنية بالكاروتينات ، ومنها الليكوبين . يُعدّ البطيخ غنيًا بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة مفيد للصحة، شريطة عدم الإفراط في تناوله.

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالليكوبين، في حالات نادرة، إلى تغير لون الطبقات الخارجية للجلد وهذه الحالة غير خطيرة وستزول عند تقليل كمية الليكوبين في نظامك الغذائي.