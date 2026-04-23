قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة يومين.. تحويلات مرورية بكوبري 6 أكتوبر
موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول
مصرع شخصين وإصابة آخر في اشتعال سيارة على طريق الإسماعيلية السويس
ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات
51.9 جنيه.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
مصطفى بكري: أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار.. ترامب: ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي| أخبار التوك شو
قد ساعتك الآن لـ 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا
التأمينات تستعد لصرف معاشات مايو وتؤكد تطوير السيستم لا يعوق عملية الصرف
قضية تهريب تمويني كبرى بسوهاج.. ضبط 172 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة بالعسيرات
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
رغم الدمار.. محمد موسى يؤكد: الأمل لا يموت في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
اسماء محمد

بدأ موسم البطيخ خلال هذا الأسبوع حيث بدأ ينتشر فى الأسواق المحلية بشكل كبير وهو من الفواكه الصيفية التى تمتلك مزايا عديدة بجانب المذاق الشهي مما يدفع عدد كبير من الأشخاص لتناوله بكميات كبيرة أو بشكل متكرر ولكن هذا يعرض الجسم لمخاطر عديدة.

ووفقا لموقع verywellhealth إن تناول كميات كبيرة من البطيخ قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال وزيادة البوتاسيوم، مما يؤثر على إيقاع القلب وارتفاع مستويات السكر في الدم، لذا يجب تناوله باعتدال. 


مشاكل الجهاز الهضمي


يُعتبر البطيخ فاكهة صحية بشكل عام، ولكنه غني بالفركتوز، وهو سكر قد يُسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل متلازمة القولون العصبي أو عدم تحمل الفركتوز في حالات نادرة، قد يؤدي عدم تحمل الفركتوز إلى تلف الكلى أو الكبد. 

قد يؤدي تناول البطيخ إلى ظهور أعراض مزعجة في الجهاز الهضمي، مثل: 

الانتفاخ
إمساك
إسهال
ألم في المعدة

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟


 زيادة البوتاسيوم في الجسم


يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، تصل إلى 170 ملليجرامًا لكل كوب من البطيخ المقطع مكعبات ويُعد البوتاسيوم عنصرًا مهمًا لصحة القلب، ولكن الإفراط في تناوله قد يُسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض الكلى أو القلب.

قد يؤدي فرط البوتاسيوم إلى فرط بوتاسيوم الدم ، مما يُسبب اضطرابًا حادًا في نظم القلب وقد يتطلب علاجًا طارئًا كما قد يُسبب ضعفًا في العضلات وشللًا وقد يكون الأفراد المصابون بداء السكري من النوع الأول ، أو انخفاض هرمونات الغدة الكظرية، أو قصور القلب أكثر عرضة لارتفاع مستويات البوتاسيوم.

يرفع نسبة السكر في الدم


على الرغم من أن البطيخ يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع (يتراوح بين 74 و80 على مقياس من 100)، إلا أن حمولته الجلايسيمية منخفضة (حوالي 5) (يُعتبر ما يزيد عن 20 مرتفعًا). 

يأخذ الحمل الجلايسيمي في الاعتبار كلاً من المؤشر الجلايسيمي وكمية الكربوهيدرات التي يحتويها الطعام لقياس مدى سرعة وكمية رفع الطعام لمستويات السكر في الدم. 

على الرغم من أن تناول كميات كبيرة من البطيخ قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم،

 تأثير استهلاك البطيخ الطازج على استجابة الشبع الحادة وعوامل الخطر الأيضية القلبية لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة 

أن محتواه العالي من الماء وانخفاض مؤشره الجلايسيمي يجعلان منه خياراً آمناً لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

هل يمكن علاج السكري بالرياضة؟

 يسبب رد فعل تحسسي شديد


على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أنه من الممكن حدوث رد فعل تحسسي تجاه البطيخ، خاصةً لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية تجاه الأعشاب أو عشبة الرجيدوقد يؤدي ذلك إلى رد فعل تأقي ، وهو رد فعل حاد يهدد الحياة، ويمكن أن يسبب تورمًا وصعوبة في التنفس. 

في إحدى الحالات، أُدخل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا إلى المستشفى عدة مرات بسبب صدمة تحسسية بعد تناوله بذور البطيخ وتُعتبر هذه البذور آمنة بشكل عام لمعظم الناس

يؤدي إلى الصداع النصفي


يحتوي البطيخ على نسبة عالية من التيرامين، وهو حمض أميني قد يُسبب الصداع النصفي . وقد صنّفت إحدى الدراسات التي شملت ما يقرب من 4000 شخص البطيخ في صدارة قائمة تضم تسع فواكه تُسبب الصداع في غضون دقائق من تناولها. وأُصيب حوالي 30% من المشاركين في الدراسة بالصداع.

الصداع اسبابه و علاجه


 يسبب تغير لون الجلد


الليكوبينيميا حالة مرضية تُسبب اكتساب الجلد لونًا برتقاليًا مؤقتًا. وتنتج هذه الحالة عن تناول الأطعمة الغنية بالكاروتينات ، ومنها الليكوبين . يُعدّ البطيخ غنيًا بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة مفيد للصحة، شريطة عدم الإفراط في تناوله.

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالليكوبين، في حالات نادرة، إلى تغير لون الطبقات الخارجية للجلد وهذه الحالة غير خطيرة وستزول عند تقليل كمية الليكوبين في نظامك الغذائي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد كريمة

أحمد كريمة: المنتـ حر أمره متروك إلى الله.. وعلى الإنسان تحمل مشقة الدنيا

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين: الكتاب جسرٌ للحوار الإنساني وأداةٌ فاعلة لترسيخ الوعي

الدكتور أحمد كريمة

الخلع طلاق.. أحمد كريمة يرد على سعد الهلالي ويطالب بتعديل في الأحوال الشخصية

بالصور

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد