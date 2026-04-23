برلماني: الندوات التثقيفية ترسخ وعي الشباب والتاسعة بمكتبة الإسكندرية أكدت دور المحافظة كمنارة للعلم

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الشباب بالمجلس الشيوخ، أهمية الندوات التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، مشيدًا بالندوة التثقيفية المجمعة التاسعة التي عُقدت بمكتبة الإسكندرية، والتي شهدها أيمن عطية، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم أن هذه الفعاليات تمثل ركيزة أساسية في بناء وعي وطني مستنير لدى الشباب، من خلال تعزيز قيم الانتماء والولاء، وربط الأجيال الجديدة بتاريخهم الوطني والحضاري، وهو ما ظهر جليًا في الرسائل المهمة التي وجهها محافظ الإسكندرية خلال كلمته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد المحافظ المهندس أيمن عطية على مكانة الإسكندرية كإحدى أهم مراكز العلم والمعرفة في مصر، واحتضانها لعدد كبير من الجامعات، يعكس دورها التاريخي الممتد كمنارة للفكر والثقافة، وهو ما يتطلب من الجميع، خاصة الشباب، الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وتعزيزه.

وأضاف عمر الغنيمي أن حديث المحافظ عن استقرار الدولة المصرية باعتباره ثمرة لتضحيات القوات المسلحة، يرسخ لدى الطلاب قيمة الحفاظ على الوطن، ويعزز إدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

كما أشاد نائب الاسكندرية بمستوى التنظيم والمحتوى الذي قدمته الندوة، خاصة الفقرات الفنية والكورال الوطني الذي عكس وعي الشباب وطاقاتهم الإبداعية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تراهن على وعي شبابها في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، بالتأكيد على ضرورة استمرار هذه الندوات التوعوية في مختلف المحافظات، لما لها من دور محوري في تشكيل الوعي المجتمعي، وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة.