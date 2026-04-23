الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

رغم فوائده الصحية العديدة، حذرت تقارير طبية حديثة من أن الإفراط في تناول البطيخ قد يؤدي إلى آثار جانبية غير متوقعة، تشمل اضطرابات في الجهاز الهضمي وارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصة لدى بعض الفئات.

فوائد البطيخ الصحية

ويُعد البطيخ من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، وفقا لما نشر في موقع healthline، حيث يحتوي على:

فيتامين A وC

مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين

نسبة عالية من الماء تصل إلى 92%

كما يرتبط الليكوبين بدوره في تقليل خطر الإصابة بـ السرطان وتعزيز صحة القلب.

أضرار الإفراط في تناول البطيخ

- مشاكل في الجهاز الهضمي:

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى:

الانتفاخ

الغازات

الإسهال

ويرجع ذلك لاحتوائه على مركبات تعرف باسم FODMAP، وهي كربوهيدرات يصعب هضمها لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بـ متلازمة القولون العصبي.

- ارتفاع مستوى السكر في الدم:

يمتلك البطيخ مؤشرًا جلايسيميًا مرتفعًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم عند الإفراط في تناوله، وهو أمر مهم لمرضى السكري.

ورغم ذلك، فإن الكميات المعتدلة منه لا تسبب مشكلة كبيرة، نظرًا لانخفاض الحمل الجلايسيمي للحصة الواحدة.

هل هناك مخاطر شائعة غير صحيحة؟

وانتشرت بعض الشائعات حول تسبب البطيخ في:

مشاكل القلب

زيادة نسبة البوتاسيوم بشكل خطير

فرط الترطيب

ولكن الخبراء أكدوا أن هذه الادعاءات غير مدعومة علميًا، وتحدث فقط في حالات نادرة جدًا أو لدى مرضى يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

الكمية المسموح من البطيخ يوميًا

ولا يوجد حد صارم لتناول البطيخ، لكن يُنصح بالاعتدال، حيث توصي الإرشادات الغذائية بتناول حوالي:

كوبين من الفاكهة يوميًا (حوالي 300 جرام من البطيخ)

كما يُفضل تقليل الكمية لمرضى السكري أو من يعانون من مشاكل هضمية.