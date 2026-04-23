لماذا يثبت الوزن رغم اتساع الملابس؟ خبير يوضح: فقدان الدهون مع زيادة العضلات هو السر

يتساءل كثير من الأشخاص عن سبب ثبات الوزن على الميزان رغم ملاحظة اتساع الملابس وتغير شكل الجسم، وهو ما يسبب حالة من الإحباط لدى البعض. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن هذه الظاهرة تعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن تكوين الجسم وليس العكس.

السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس

وأوضح الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن ثبات الوزن لا يعني فشل عملية إنقاص الدهون، بل قد يكون دليلًا على فقدان الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية أو زيادتها.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الجسم في هذه الحالة يمر بمرحلة إعادة تكوين، حيث تقل نسبة الدهون مقابل زيادة العضلات، وهو ما ينعكس على المقاسات والشكل الخارجي أكثر من رقم الميزان.

لماذا يحدث ذلك؟

وبحسب معتز القيعي، فإن العضلات أكثر كثافة من الدهون، ما يعني أن:

ـ فقدان الدهون مع بناء العضلات قد لا يظهر على الميزان

ـ شكل الجسم يصبح أكثر تناسقًا

ـ المقاسات تقل حتى مع ثبات الوزن

لماذا يعتبر ذلك أفضل؟

وأكد الدكتور معتز القيعي، أن فقدان الوزن السريع غالبًا ما يكون نتيجة فقدان الماء والعضلات، وليس الدهون الحقيقية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الصحة.

وأشار القيعي، إلى أن فقدان الدهون بشكل تدريجي مع الحفاظ على العضلات يحقق نتائج أفضل على المدى الطويل، سواء من ناحية الشكل أو الصحة العامة.

مؤشرات أنك تسير في الاتجاه الصحيح

ـ اتساع الملابس

ـ صغر محيط الخصر

ـ تحسن شكل الجسم

ـ ثبات أو بطء نزول الوزن

نصائح للحفاظ على التقدم

ـ اتباع نظام غذائي متوازن دون حرمان

ـ التركيز على تناول البروتين

ـ ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم حتى لو كان المشي

ـ عدم الاعتماد على الميزان فقط كمقياس للنجاح

وقال الدكتور معتز القيعي: “الأهم من رقم الميزان هو شكل الجسم ونسبة الدهون، وليس مجرد الوزن. ثبات الميزان مع تحسن المقاسات يعني أنك تسير في الطريق الصحيح.”