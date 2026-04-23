الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لماذا يثبت الوزن رغم اتساع الملابس؟ خبير يوضح: فقدان الدهون مع زيادة العضلات هو السر

السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس
السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس
آية التيجي

يتساءل كثير من الأشخاص عن سبب ثبات الوزن على الميزان رغم ملاحظة اتساع الملابس وتغير شكل الجسم، وهو ما يسبب حالة من الإحباط لدى البعض. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن هذه الظاهرة تعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن تكوين الجسم وليس العكس.

السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس

وأوضح الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن ثبات الوزن لا يعني فشل عملية إنقاص الدهون، بل قد يكون دليلًا على فقدان الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية أو زيادتها.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الجسم في هذه الحالة يمر بمرحلة إعادة تكوين، حيث تقل نسبة الدهون مقابل زيادة العضلات، وهو ما ينعكس على المقاسات والشكل الخارجي أكثر من رقم الميزان.

السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس

لماذا يحدث ذلك؟

وبحسب معتز القيعي، فإن العضلات أكثر كثافة من الدهون، ما يعني أن:
ـ فقدان الدهون مع بناء العضلات قد لا يظهر على الميزان
ـ شكل الجسم يصبح أكثر تناسقًا
ـ المقاسات تقل حتى مع ثبات الوزن

السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس

لماذا يعتبر ذلك أفضل؟

وأكد الدكتور معتز القيعي، أن فقدان الوزن السريع غالبًا ما يكون نتيجة فقدان الماء والعضلات، وليس الدهون الحقيقية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الصحة.

وأشار القيعي، إلى أن فقدان الدهون بشكل تدريجي مع الحفاظ على العضلات يحقق نتائج أفضل على المدى الطويل، سواء من ناحية الشكل أو الصحة العامة.

السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس

مؤشرات أنك تسير في الاتجاه الصحيح

ـ اتساع الملابس
ـ صغر محيط الخصر
ـ تحسن شكل الجسم
ـ ثبات أو بطء نزول الوزن

السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس

نصائح للحفاظ على التقدم

ـ اتباع نظام غذائي متوازن دون حرمان
ـ التركيز على تناول البروتين
ـ ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم حتى لو كان المشي
ـ عدم الاعتماد على الميزان فقط كمقياس للنجاح

وقال الدكتور معتز القيعي: “الأهم من رقم الميزان هو شكل الجسم ونسبة الدهون، وليس مجرد الوزن. ثبات الميزان مع تحسن المقاسات يعني أنك تسير في الطريق الصحيح.”

الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
لماذا يثبت الوزن رغم اتساع الملابس؟ خبير يوضح: فقدان الدهون مع زيادة العضلات هو السر

