100 جنيه وللأجانب فقط | الضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة، مضيفا أن رسوم مغادر البلاد هو 100 جنيه فقط، وهذا الرسم موجود وفقا للقانون القائم ولم يتم تعديله.

وأضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن المواطن المصري ليس له علاقة برسوم المغادرة، متابعا أن رسم مغادرة البلاد 100 جنيه وللأجنبي فقط.

وتابع رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن دور الإعلام التوضيح لمجتمع الأعمال وتوضيح الرؤية الصحيحة للتشريعات الضريبية.

وأشار إلى أن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقررا بقيمة 50 جنيها لسائحي بعض المحافظات دون البعض الآخر، متابعا أن حزم التعديلات الضريبية الجديدة جاءت استجابة لرجال الصناعة والجماعات المهنية والضريبية.