عمرو الليثي عضوا.. جامعة الأزهر تعلن تشكيل لجنة قطاع الإعلام

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، القرار الأكاديمي رقم 810 لسنة 2026، والذي يقضي بتشكيل لجنة قطاع الإعلام بالجامعة، حيث تضم اللجنة في بنيتها نخبة من عمداء كليات الإعلام، وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء والمتخصصين البارزين في المنظومة الإعلامية.

وتضمن القرار المعتمد اختيار الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عضواً رسمياً داخل لجنة قطاع الإعلام، وجاء هذا الاختيار تقديراً لمسيرته المهنية وخبراته الأكاديمية الواسعة، فضلاً عن إسهاماته الملموسة في تطوير آليات العمل الإعلامي على الصعيدين المحلي والدولي.

ووفقاً للائحة التنظيمية، تختص اللجنة المحدثة بدراسة وتطوير شؤون التعليم الإعلامي بشتى مساراته، والعمل على الارتقاء بالبرامج الأكاديمية والتدريبية المتاحة، بما يضمن مواكبة المتغيرات المتسارعة والمستمرة في صناعة الإعلام والتحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في إعداد وتأهيل كوادر إعلامية شابة قادرة على التنافس وفق أحدث المعايير المهنية والأكاديمية المعمول بها عالمياً.

لماذا تم اختيار عمرو الليثي في اللجنة ؟

ويأتي انضمام الدكتور عمرو الليثي إلى تشكيل اللجنة في سياق حرص الجامعة على الاستفادة من خبراته الممتدة في مجالات الإعلام، والإدارة، والتدريب، إلى جانب تفعيل دوره البارز في دعم أطر التعاون الإعلامي المشترك بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز بدوره جهود جامعة الأزهر في تطوير منظومة التعليم الإعلامي وتحقيق التوازن والتكامل المنشود بين الجوانب النظرية الأكاديمية والممارسات المهنية الواقعية.

الجدير بالذكر أن تشكيل اللجنة يجمع عدداً من القامات الأكاديمية والإعلامية البارزة، ويأتي برئاسة عميد كلية الإعلام للبنين بالقاهرة، وبعضوية نخبة من عمداء كليات الإعلام والخبراء، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية لجامعة الأزهر في الاستعانة بالخبرات الوطنية والإقليمية لتطوير قطاعاتها التعليمية.