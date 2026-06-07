انطلاق الموسم الدراسي الجديد برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

شهد الجامع الأزهر الشريف وفروعه المنتشرة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، انطلاق موسم دراسي جديد برواق العلوم الشرعية والعربية، وتأتي هذه الخطوة تلبيةً للشغف المتزايد من الدارسين لنهل العلم الوسطي من منبعه الأصيل، وسط إقبال كثيف من مختلف الفئات الأعمار والخلفيات التعليمية.

وتفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر محاضرات العلوم الشرعية والعربية بأروقة الجامع الأزهر، حيث التقيا بالأساتذة والدارسين واستمعا إلى آرائهم في تجربة الدراسة بالرواق الأزهري، والذين قدموا الشكر للقائمين على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ولشيخ الأزهر، والذي يؤكد دائماً على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة أمام جميع الراغبين في دراسة العلوم الدينية والعربية، وتيسير سبل تلقي المعرفة من معين الأزهر الصافي الذي تميز بوسطيته واعتداله على مر العصور.

وفي هذا السياق، نقل الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الدارسين ودعواته لهم بالتوفيق، موضحًا أن الرواق الأزهري يمثل المعبر الحقيقي عن منهج الأزهر الشريف في نشر التسامح والتعايش ومحاربة الأفكار المتطرفة.

فهم الشريعة بفهم علمي منضبط

وأضاف: "إن الانطلاقة القوية للموسم الدراسي الجديد تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع للتعليم الأزهري، ونحن لا نقدم مجرد مجالس علمية، بل نبني عقولاً قادرة على فهم الشريعة بفهم علمي منضبط، يواجه التحديات الهدامة بفكر وسطي يتسلح بالحجة والبرهان."

من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن كافة فروع الرواق بالمحافظات قد أنهت استعداداتها الإدارية واللوجستية لاستقبال الدارسين، وتم تنسيق الجداول الدراسية وتوزيع العلماء والمحاضرين لضمان سير العملية التعليمية بانتظام ودقة.

وتابع: لقد وفرنا كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لبث المحاضرات لمن يدرسون 'عن بُعد' بنفس جودة الحضور المباشر، وهدفنا الأسمى هو التيسير على الدارسين ومساعدتهم على التحصيل العلمي في بيئة تليق بمكانة الأزهر الشريف."

من جانبه أوضح الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، أن أروقة الجامع الأزهر الشريف تشهد عاماً بعد عام تطوراً ملحوظاً في منظومتها التعليمية، لافتًا إلى أن إدارة الرواق الأزهري حرصت على تطوير آليات الدراسة لتستوعب الأعداد المتزايدة وتناسب الظروف المختلفة للدارسين.

جدير بالذكر أن خطة الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تتمثل في مسارين رئيسيين:

نظام الحضور المباشر: داخل أروقة الجامع الأزهر العريق وفروعه بالمحافظات لمن تسعفهم ظروفهم بالتواجد الفعلي والتفاعل المباشر مع العلماء والأجلاء.

نظام التعليم عن بُعد (أونلاين): تيسيراً على الدارسين الذين تحول ظروفهم الجغرافية أو المهنية دون الحضور، مما يضمن وصول رسالة الأزهر لكل طالب علم داخل مصر وخارجها.

وتنقسـم الدراسة بالرواق الأزهري إلى ثلاثة مستويات رئيسية متدرجة تضمن البناء العلمي الرصين للدارس، وهي: المستوى التمهيدي، المستوى المتوسط، والمستوى المتقدم، وتشمل المناهج دراسة التفسير، الحديث، العقيدة، الفقه، السيرة النبوية، بالإضافة إلى علوم اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة.