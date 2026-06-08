متابعة مكثفة في امتحان الرياضيات البحتة للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحان مادة الرياضيات البحتة للعام الدراسي 2025 / 2026، وسط أجواء مستقرة ومنظمة داخل اللجان على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي تنفذها غرفة العمليات المركزية، لضمان انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

امتحان الرياضيات البحتة للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية

وأكدت غرفة العمليات المركزية أن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلاب، وتم التنسيق المباشر مع المناطق الأزهرية لمتابعة سير العمل داخل اللجان، كما شهد اليوم متابعة ميدانية وإلكترونية مكثفة لأعمال الامتحانات.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، ود. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، للاطمئنان على انتظام اللجان بمختلف المحافظات.

كما أجرى د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة تفقدية بعدد من لجان منطقة القاهرة الأزهرية، فيما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عدداً من اللجان بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية متابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، مع تقديم أوجه الدعم اللازمة للجان والطلاب، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومنضبطة تحقق مصلحة الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.