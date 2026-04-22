قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة
كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا
مصدر مقرب من ترامب: الرئيس لن يستخدم القوة ضد إيران وسينهي الحرب
كريم حسن شحاتة: محمود الخطيب أسطورة لا تغيب عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ما الأفضل في إنقاص الوزن عمليات التخسيس أم الحقن؟.. دراسة توضح الأكثر استدامة

عمليات التخسيس أم الحقن الأفضل في إنقاص الوزن
عمليات التخسيس أم الحقن الأفضل في إنقاص الوزن
آية التيجي

كشفت دراسة طبية حديثة أن جراحات إنقاص الوزن، مثل تكميم المعدة، تساعد المرضى على الحفاظ على خسارة الوزن لفترة طويلة تتجاوز عشر سنوات، وتتفوق على حقن التخسيس التي قد يستعيد معها البعض الوزن بسرعة بعد التوقف عن استخدامها.

جراحات إنقاص الوزن تساهم في فقدان الوزن لفترة أطول من حقن التخسيس

وشملت الدراسة 300 مريض يعانون من السمنة، تمت متابعتهم لمدة 10 سنوات بعد خضوعهم لجراحة تكميم المعدة، وفقاً لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت النتائج أن المرضى فقدوا نسبة كبيرة من وزنهم واستمروا في الحفاظ على هذا الانخفاض على المدى الطويل، قد شهدوا انخفاض متوسط الوزن بنسبة 25% بعد 10 سنوات من الجراحة
تحسن واضح في جودة الحياة، ونسبة 6% فقط من المرضى شعروا بأن حالتهم أسوأ بعد العملية، واستمرار فقدان الوزن بشكل أكثر استقرارًا مقارنة بحقن التخسيس

جراحة تكميم المعدة

ما هي جراحة تكميم المعدة؟

وتُعد جراحة تكميم المعدة من أكثر عمليات السمنة شيوعًا، حيث يقوم الجراحون بإزالة 70 إلى 80% من حجم المعدة، مما يقلل كمية الطعام التي يمكن تناولها ويعزز فقدان الوزن.

ويتم إجراء العملية غالبًا باستخدام المنظار الجراحي عبر فتحات صغيرة في البطن، مقارنة مع حقن التخسيس.

وتشير الدراسات إلى أن بعض المرضى الذين يستخدمون حقن إنقاص الوزن قد يستعيدون الوزن مرة أخرى بعد التوقف عن العلاج، بينما توفر الجراحة نتائج أكثر ثباتًا على المدى الطويل.

حقن التخسيس

تصريحات الباحثين

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تؤكد أن جراحة تكميم المعدة:
ـ تحقق فقدان وزن كبير
ـ تحسن نمط الحياة
ـ تساعد على تبني عادات صحية طويلة الأمد

 

تحذيرات طبية

ورغم الفوائد، حذر الأطباء من أن الجراحة قد تحمل مخاطر مثل:
الجلطات الدموية
الفتق
حصوات المرارة
وفي حالات نادرة جدًا، خطر الوفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

