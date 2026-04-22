ما الأفضل في إنقاص الوزن عمليات التخسيس أم الحقن؟.. دراسة توضح الأكثر استدامة

كشفت دراسة طبية حديثة أن جراحات إنقاص الوزن، مثل تكميم المعدة، تساعد المرضى على الحفاظ على خسارة الوزن لفترة طويلة تتجاوز عشر سنوات، وتتفوق على حقن التخسيس التي قد يستعيد معها البعض الوزن بسرعة بعد التوقف عن استخدامها.

جراحات إنقاص الوزن تساهم في فقدان الوزن لفترة أطول من حقن التخسيس

وشملت الدراسة 300 مريض يعانون من السمنة، تمت متابعتهم لمدة 10 سنوات بعد خضوعهم لجراحة تكميم المعدة، وفقاً لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت النتائج أن المرضى فقدوا نسبة كبيرة من وزنهم واستمروا في الحفاظ على هذا الانخفاض على المدى الطويل، قد شهدوا انخفاض متوسط الوزن بنسبة 25% بعد 10 سنوات من الجراحة

تحسن واضح في جودة الحياة، ونسبة 6% فقط من المرضى شعروا بأن حالتهم أسوأ بعد العملية، واستمرار فقدان الوزن بشكل أكثر استقرارًا مقارنة بحقن التخسيس

جراحة تكميم المعدة

ما هي جراحة تكميم المعدة؟

وتُعد جراحة تكميم المعدة من أكثر عمليات السمنة شيوعًا، حيث يقوم الجراحون بإزالة 70 إلى 80% من حجم المعدة، مما يقلل كمية الطعام التي يمكن تناولها ويعزز فقدان الوزن.

ويتم إجراء العملية غالبًا باستخدام المنظار الجراحي عبر فتحات صغيرة في البطن، مقارنة مع حقن التخسيس.

وتشير الدراسات إلى أن بعض المرضى الذين يستخدمون حقن إنقاص الوزن قد يستعيدون الوزن مرة أخرى بعد التوقف عن العلاج، بينما توفر الجراحة نتائج أكثر ثباتًا على المدى الطويل.

حقن التخسيس

تصريحات الباحثين

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تؤكد أن جراحة تكميم المعدة:

ـ تحقق فقدان وزن كبير

ـ تحسن نمط الحياة

ـ تساعد على تبني عادات صحية طويلة الأمد

تحذيرات طبية

ورغم الفوائد، حذر الأطباء من أن الجراحة قد تحمل مخاطر مثل:

الجلطات الدموية

الفتق

حصوات المرارة

وفي حالات نادرة جدًا، خطر الوفاة