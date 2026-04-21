هل السكر الطبيعي خطر؟ دراسة تحذر من الفركتوز وزيادة الأمراض الأيضية

كشفت دراسة علمية حديثة، أن ما يُعرف بالسكر “الطبيعي” أو الفركتوز، قد لا يكون صحيًا كما يعتقد الكثيرون، بل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، في مفاجأة قد تغيّر المفاهيم الشائعة حول التغذية الصحية.

إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي

وأوضحت الدراسة أن الفركتوز، وهو نوع من السكر يوجد طبيعيًا في الفواكه والعسل، وكذلك في العديد من المنتجات المصنعة مثل العصائر والمشروبات المحلاة، يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الصحة عند استهلاكه بكميات كبيرة.

وأشار الباحثون، إلى أن الإفراط في تناول الفركتوز قد يؤدي إلى اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض، وفقا لما نشر في صحيفة Daily Mail، مثل:

السمنة

مقاومة الإنسولين

مرض السكري من النوع الثاني

أمراض الكبد الدهني

إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي

كيف يؤثر الفركتوز على الجسم؟

وبحسب الدراسة، يتم استقلاب الفركتوز بشكل مختلف عن الجلوكوز داخل الجسم، حيث يتم معالجته بشكل رئيسي في الكبد، ما قد يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الإجهاد على هذا العضو الحيوي، خاصة عند تناول كميات كبيرة منه من مصادر صناعية.

إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي

الفرق بين المصادر الطبيعية والصناعية

ورغم وجود الفركتوز في الفواكه، أكد الباحثون أن التأثير الضار يرتبط غالبًا بالمصادر المصنعة مثل:

العصائر المعلبة

المشروبات الغازية

الحلويات المصنعة

ويرجع ذلك إلى احتوائها على نسب عالية ومركزة من السكر، مقارنة بالفواكه التي تحتوي على ألياف تقلل من امتصاص السكر.

إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي

تحذيرات الخبراء

وشدد الخبراء على ضرورة الاعتدال في تناول السكريات، حتى الطبيعية منها، مؤكدين أن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الصحة، خاصة مع نمط الحياة الحديث قليل الحركة.

إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي

نصائح للوقاية

ـ تقليل تناول المشروبات السكرية

ـ الاعتماد على الفواكه الكاملة بدل العصائر

ـ قراءة الملصقات الغذائية جيدًا

ـ الحفاظ على نظام غذائي متوازن