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وزيرة التنمية المحلية : مشروع الجوجوبا بالغردقة نموذج رائد للاقتصاد الأخضر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة التنمية المحلية : مشروع الجوجوبا بالغردقة نموذج رائد للاقتصاد الأخضر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولتها بمحافظة البحر الأحمر ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2026، حيث تفقدت مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة، يرافقها الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكدت الوزيرة أن مشروع الجوجوبا يعد أحد أبرز المشروعات التنموية والبيئية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويلها إلى فرص استثمارية وإنتاجية ذات عائد اقتصادي مستدام.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي تستهدف تحويل الموارد الطبيعية إلى مواد خام تدخل في الصناعات المختلفة، بما يدعم التحول نحو الصناعة الخضراء ويعزز جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة.

الجوجوبا.. محصول استراتيجي واعد

وأوضحت الوزيرة أن نبات الجوجوبا يُعد من المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، حيث تدخل زيوته الطبيعية في العديد من الصناعات الدوائية والتجميلية، كما يمكن الاستفادة منه في إنتاج الوقود الحيوي والطاقة النظيفة، ما يجعله من المحاصيل الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني وفرص التصدير.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بدراسة آليات الاستفادة من المحصول في إنتاج الوقود الحيوي، بما يساهم في دعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.

متابعة مراحل المشروع والتوسع المستقبلي

وخلال الجولة، تابعت الوزيرة ومحافظ البحر الأحمر ورئيس هيئة تنمية الصعيد معدلات تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع، حيث تم الانتهاء من زراعة المرحلتين الأولى والثانية على مساحة 2000 فدان، مع تحقيق نتائج إيجابية من حيث جودة المحصول ونسب الزيوت المستخلصة، إلى جانب زراعة محصول عباد الشمس عالي الجودة.

كما تفقد الوفد أعمال ترفيق المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها حاليًا، واستعرض خطط المرحلة الرابعة التي تستهدف التوسع في الزراعات المختلفة وتعظيم الاستفادة من المشروع.

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي حول منظومة الري باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا، وآليات الإنتاج والحصاد واستخلاص الزيوت الطبيعية، التي تعد من أعلى الزيوت قيمة على مستوى العالم نظرًا لاستخداماتها الواسعة في الصناعات الحيوية والطبية والتجميلية.

مشروع أخضر على مساحة 3000 فدان

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع المقام على مساحة 3000 فدان باستخدام المياه المعالجة يمثل نموذجًا متكاملًا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم خطط الدولة للتوسع في الزراعة المستدامة بالمناطق الصحراوية، وتعزيز الاستثمار الزراعي والصناعي بالمناطق الحدودية ومحافظات الصعيد.

وأشادت بالنتائج التي حققها المشروع في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة ومكافحة التصحر والحد من زحف الرمال، إلى جانب مساهمته في إنتاج الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية البيئية.

محافظ البحر الأحمر: المشروع يوفر فرص عمل وعوائد اقتصادية واعدة

من جانبه، أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن مشروع الجوجوبا يمثل أحد المشروعات الواعدة التي تعكس توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد غير التقليدية.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في هذه النوعية من المشروعات، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق عوائد اقتصادية متميزة ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

هيئة تنمية الصعيد: المشروع من أبرز نماذج العمل المناخي

بدوره، أوضح اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن مشروع الجوجوبا يعد من المشروعات الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، نظرًا لتعدد استخداماته الصناعية وقدرته على تحمل الظروف المناخية القاسية والملوحة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التصحر وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن المشروع حصل على المركز الثاني ضمن فئة المشروعات الكبرى في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، لما يحققه من أهداف بيئية واقتصادية في مقدمتها الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى فرص إنتاجية واستثمارية.

وأكد رئيس الهيئة أن المشروع يأتي ضمن خطة هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تدعم المجتمعات المحلية وتوفر فرص العمل وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واختتمت الجولة بالتأكيد على أهمية التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف المحافظات، خاصة المناطق الحدودية والصعيد.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

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