ماذا تطبخين اليوم؟.. 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة .. وجبات اقتصادية يحبها الكبار والصغار

تحتار الكثير من ربات البيوت يومياً في الإجابة عن سؤال: ماذا سنطبخ اليوم؟ ومع ارتفاع أسعار بعض الأطعمة، أصبح البحث عن وجبات اقتصادية ومشبعة أمراً ضرورياً للكثير من الأسر، والخبر الجيد أن إعداد غداء لذيذ لا يتطلب دائماً ميزانية كبيرة، فهناك العديد من الأكلات المنزلية التي تجمع بين المذاق الشهي والتكلفة المناسبة.

اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة

إذا كنتِ تبحثين عن أفكار جديدة لغداء اليوم، فإليكِ 20 وجبة غير مكلفة يمكن تحضيرها بسهولة، للشيف أماني الحافظ.

1- مكرونة بالصلصة الحمراء

وجبة سريعة واقتصادية يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء.

2- مسقعة بالباذنجان

من أشهر الأكلات المصرية التي تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المنازل.

3- كشري منزلي

وجبة مشبعة تجمع بين الأرز والمكرونة والعدس والحمص، وتناسب العائلات الكبيرة.

4- بطاطس مطبوخة بالطماطم

طبق اقتصادي يمكن تقديمه مع الأرز أو الخبز البلدي.

5- عدس بجبة

يتميز بقيمته الغذائية العالية وسعره المناسب، خاصة في الأيام التي تحتاجين فيها إلى وجبة مشبعة.

6- أرز بالخضار

يمكن استخدام أي خضروات متوفرة في المنزل للحصول على وجبة متكاملة.

7- صينية بطاطس بالفرن

طبق بسيط ولذيذ يمكن تحضيره بالدجاج أو بدونه حسب الميزانية.

8- فاصوليا خضراء بالصلصة

وجبة خفيفة وغنية بالألياف وتناسب جميع أفراد الأسرة.

9- فول بالزيت والليمون

ليس للفطور فقط، بل يمكن أن يكون وجبة غداء سريعة ومغذية.

وجبات اقتصادية

10- كوسة مطبوخة

من الأكلات الخفيفة التي يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض.

11- بيض بالبطاطس

وجبة اقتصادية تحتوي على البروتين وتمنح شعوراً بالشبع.

12- طاجن بامية

طبق مصري شهير يمكن إعداده بمكونات بسيطة وبتكلفة معقولة.

13- ملوخية بالأرز

وجبة محببة للكثيرين ويمكن تحضيرها دون إضافة لحوم عند الحاجة.

14- قرنبيط مقلي أو بالفرن

خيار اقتصادي وشهي خاصة في مواسم توافره.

15- طاجن خضار مشكل

يضم مجموعة من الخضروات المتاحة ويمنح الأسرة وجبة متوازنة.

16- أرز بالشعرية وسلطة

وجبة بسيطة لكنها مشبعة ومناسبة للأيام المزدحمة.

17- لوبيا بالصلصة

من الأكلات الشعبية التي تجمع بين القيمة الغذائية والتكلفة المناسبة.

18- فطائر الجبن المنزلية

يمكن تقديمها مع السلطة كوجبة غداء خفيفة.

19- بطاطس محشية بالخضار

فكرة مختلفة ولذيذة تعتمد على مكونات متوفرة في أغلب البيوت.

20- سلطة تونة مع الخبز المحمص

وجبة سريعة ومناسبة للأيام الحارة ولا تحتاج إلى وقت طويل في المطبخ.

كيف تقللين تكلفة الغداء؟