قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند: لا بد من تدخل عاجل لإنقاذ الزمالك أو اقفلوه أفضل
آخر سعر لـ الدولار داخل الجهاز المصرفي صباح اليوم السبت 6-6-2026
نجوم بلا عقود يشعلون الميركاتو الصيفي.. صراع مرتقب على الصفقات المجانية
دعاء الذهاب للامتحان.. يمنحك التوفيق ويثبت المعلومات في ذهنك
الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام26/27.. الإثنين
ماذا تطبخين اليوم؟.. 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة .. وجبات اقتصادية يحبها الكبار والصغار
أحمد سعد لـ صدى البلد: الانتقادات لا تشغلني.. والاختلاف والتجديد جزء من نجاحي
خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة
زلزال بقوة 5.0 ريختر يضرب جزر الكوريل الشمالية
ترامب: قادة إيران أقوياء وسيضطرون لاتخاذ خطوات لم يتخيلوها يوما
بوتين : أقدر عاليا جهود الرئيس السيسي في حل مشاكل الشرق الأوسط والأزمة الإيرانية
فضل الصلاة على النبي.. باب لتفريج الأزمات وطمأنة النفوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا تطبخين اليوم؟.. 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة .. وجبات اقتصادية يحبها الكبار والصغار

اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة
اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة
أسماء عبد الحفيظ

تحتار الكثير من ربات البيوت يومياً في الإجابة عن سؤال: ماذا سنطبخ اليوم؟ ومع ارتفاع أسعار بعض الأطعمة، أصبح البحث عن وجبات اقتصادية ومشبعة أمراً ضرورياً للكثير من الأسر، والخبر الجيد أن إعداد غداء لذيذ لا يتطلب دائماً ميزانية كبيرة، فهناك العديد من الأكلات المنزلية التي تجمع بين المذاق الشهي والتكلفة المناسبة.

اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة

إذا كنتِ تبحثين عن أفكار جديدة لغداء اليوم، فإليكِ 20 وجبة غير مكلفة يمكن تحضيرها بسهولة، للشيف أماني الحافظ.

1- مكرونة بالصلصة الحمراء

وجبة سريعة واقتصادية يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء.

2- مسقعة بالباذنجان

من أشهر الأكلات المصرية التي تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المنازل.

3- كشري منزلي

وجبة مشبعة تجمع بين الأرز والمكرونة والعدس والحمص، وتناسب العائلات الكبيرة.

4- بطاطس مطبوخة بالطماطم

طبق اقتصادي يمكن تقديمه مع الأرز أو الخبز البلدي.

5- عدس بجبة

يتميز بقيمته الغذائية العالية وسعره المناسب، خاصة في الأيام التي تحتاجين فيها إلى وجبة مشبعة.

6- أرز بالخضار

يمكن استخدام أي خضروات متوفرة في المنزل للحصول على وجبة متكاملة.

7- صينية بطاطس بالفرن

طبق بسيط ولذيذ يمكن تحضيره بالدجاج أو بدونه حسب الميزانية.

8- فاصوليا خضراء بالصلصة

وجبة خفيفة وغنية بالألياف وتناسب جميع أفراد الأسرة.

9- فول بالزيت والليمون

ليس للفطور فقط، بل يمكن أن يكون وجبة غداء سريعة ومغذية.

وجبات اقتصادية 

10- كوسة مطبوخة

من الأكلات الخفيفة التي يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض.

11- بيض بالبطاطس

وجبة اقتصادية تحتوي على البروتين وتمنح شعوراً بالشبع.

12- طاجن بامية

طبق مصري شهير يمكن إعداده بمكونات بسيطة وبتكلفة معقولة.

13- ملوخية بالأرز

وجبة محببة للكثيرين ويمكن تحضيرها دون إضافة لحوم عند الحاجة.

14- قرنبيط مقلي أو بالفرن

خيار اقتصادي وشهي خاصة في مواسم توافره.

15- طاجن خضار مشكل

يضم مجموعة من الخضروات المتاحة ويمنح الأسرة وجبة متوازنة.

16- أرز بالشعرية وسلطة

وجبة بسيطة لكنها مشبعة ومناسبة للأيام المزدحمة.

17- لوبيا بالصلصة

من الأكلات الشعبية التي تجمع بين القيمة الغذائية والتكلفة المناسبة.

18- فطائر الجبن المنزلية

يمكن تقديمها مع السلطة كوجبة غداء خفيفة.

19- بطاطس محشية بالخضار

فكرة مختلفة ولذيذة تعتمد على مكونات متوفرة في أغلب البيوت.

20- سلطة تونة مع الخبز المحمص

وجبة سريعة ومناسبة للأيام الحارة ولا تحتاج إلى وقت طويل في المطبخ.

كيف تقللين تكلفة الغداء؟

  • اعتمدي على الخضروات الموسمية لأنها الأقل سعراً.
  • خططي لوجبات الأسبوع مسبقاً لتجنب الشراء العشوائي.
  • استخدمي بقايا الطعام في إعداد وصفات جديدة.
  • احرصي على وجود البقوليات مثل العدس والفول والفاصوليا ضمن قائمة الطعام.
  • قللي من شراء الأطعمة الجاهزة مرتفعة التكلفة.
الأطعمة ماذا سنطبخ اليوم ربات البيوت 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة أفكار جديدة لغداء اليوم ارتفاع أسعار بعض الأطعمة وجبات اقتصادية الأكلات المنزلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

امتحانات

رسميا إعلان نتيجة صفوف النقل إلكترونيا في الجيزة.. احصل عليها من هذا الرابط

عصام صاصا

وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

أحمد سعد

أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

ترشيحاتنا

علاج ضربة الشمس

طقس ساخن.. كيفية علاج ضربة الشمس في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

بالصور

ماذا تطبخين اليوم؟.. 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة .. وجبات اقتصادية يحبها الكبار والصغار

اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة
اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة
اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة

7 أخطاء تفسد طعم المحشي دون أن تنتبهي.. نصائح من ربات البيوت

7 أخطاء تفسد طعم المحشي دون أن تنتبهي
7 أخطاء تفسد طعم المحشي دون أن تنتبهي
7 أخطاء تفسد طعم المحشي دون أن تنتبهي

لحماية أسرتك من التسمم الغذائي.. نصائح تمنع تلف الطعام في الصيف

نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد