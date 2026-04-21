الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خبير تغذية يحذر من “نظام الطيبات”: يتسبب في مشاكل صحية خطيرة

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات الخاص بدكتور ضياء العوضي
مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات الخاص بدكتور ضياء العوضي
آية التيجي

أثار خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد ارتباط اسمه بما يُعرف بـ“نظام الطيبات” الغذائي، والذي يتبعه عدد من الأشخاص بحثًا عن فقدان الوزن وتحسين الصحة. 

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات

وفي تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، حذر الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، من مخاطر هذا النظام، مؤكدًا أنه “غير علمي وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة”.

ويعتمد “نظام الطيبات” على مجموعة من القواعد الصارمة، مثل منع العديد من الأطعمة الأساسية، والسماح بأطعمة أخرى غير صحية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من خبراء التغذية.

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات

رأي خبير: ما هو الصحيح علميًا؟

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن بعض عناصر النظام لها أساس علمي جزئي، مثل:
ـ الصيام المتقطع (Intermittent Fasting):
الأكل عند الشعور بالجوع فقط
تقليل كميات الطعام
لكنه شدد على أن “هذه الإيجابيات لا تكفي لتبرير نظام غذائي غير متوازن”.

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات

تحذيرات خطيرة من النظام

ـ منع مجموعات غذائية أساسية:
وأشار القيعي إلى أن النظام يمنع الخضروات، البقوليات، ومنتجات مهمة مثل البيض واللبن، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في عناصر غذائية أساسية مثل:
فيتامين C وA
الفولات
الألياف
المغنيسيوم والبوتاسيوم

وأوضح أن هذا النقص قد يؤثر على المناعة وصحة الجهاز الهضمي.

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات

ـ  الترويج لأطعمة ضارة:
ينتقد الخبراء السماح بتناول أطعمة مثل الشيبسي، الحلويات، والعصائر المصنعة، والتي تندرج ضمن ما يُعرف بـ الأطعمة فائقة المعالجة، المرتبطة علميًا بزيادة خطر السمنة ومقاومة الإنسولين.

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات

ـ  خلل في التوازن الغذائي:
أكد القيعي أن النظام يعتمد على دهون وسكريات مرتفعة مع نقص شديد في الألياف، ما قد يؤدي إلى:
الإمساك
اضطراب دهون الدم
زيادة الالتهابات
نقص عناصر غذائية

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات

ـ معلومات غير علمية:
يتضمن النظام قرارات غير مبنية على أسس علمية، مثل:
منع أنواع معينة من الأسماك كالسمك البلطي والجمبري دون سبب واضح
السماح بمنتجات عالية الدهون والملح
منع مصادر بروتين صحية مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان .

وأشار القيعي إلى أن هذه التوصيات لا تتوافق مع إرشادات جهات علمية عالمية مثل منظمة الصحة العالمية.

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات

ـ التحذير من منع الأدوية:
أحد أخطر جوانب النظام، بحسب التصريح، هو الدعوة إلى منع الأدوية بشكل عام، وهو ما وصفه القيعي بأنه “سلوك خطير قد يهدد الحياة”، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة.

الدكتور ضياء العوضي

هل هناك علاقة بين النظام والمخاطر الصحية؟

ورغم عدم وجود دليل مباشر يربط “نظام الطيبات” بوفاة الدكتور ضياء العوضي، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأنظمة الغذائية غير المتوازنة قد تزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
بالصور

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
