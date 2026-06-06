نجوم بلا عقود يشعلون الميركاتو الصيفي.. صراع مرتقب على الصفقات المجانية

مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تتجه أنظار الأندية إلى سوق الانتقالات الصيفية بحثًا عن أفضل التدعيمات الممكنة، خاصة في ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين المتاحين للانتقال مجانًا بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم، وهو ما يفتح الباب أمام منافسة قوية لحسم هذه الصفقات دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

تشكيل مثالي للاعبين المتاحين مجانًا

تضم قائمة اللاعبين المتاحين مجانًا مجموعة من العناصر التي تمتلك خبرات كبيرة وقدرات فنية متنوعة في مختلف المراكز، ما يجعلها هدفًا للعديد من الأندية الراغبة في تعزيز صفوفها قبل بداية الموسم.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى:

* أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع:

* حاتم سكر

* أحمد نبيل كوكا

* محمود علاء

* علي حمدي

خط الوسط:

* حسين الشحات

* أحمد حمدي

* مودي ناصر

* مروان حمدي

خط الهجوم:

* فيستون ماييلي

* محمد السيد شيكا

أسماء بارزة تجذب اهتمام الأندية

تتصدر عدة أسماء المشهد في قائمة اللاعبين المتاحين مجانًا، وعلى رأسها حسين الشحات، وفيستون ماييلي، وأحمد نبيل كوكا، نظرًا لما يمتلكونه من خبرات كبيرة في المنافسات المحلية والقارية، إضافة إلى قدرتهم على تقديم الإضافة الفنية لأي فريق ينضمون إليه.

وتسعى العديد من الأندية لاستغلال فرصة التعاقد مع هذه العناصر دون دفع مقابل مادي لشراء عقودهم، وهو ما يمنحها أفضلية اقتصادية كبيرة إلى جانب الاستفادة الفنية المنتظرة من هؤلاء اللاعبين.

صيف ساخن ومفاوضات منتظرة

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة من جانب الأندية لحسم مستقبل هذه الأسماء، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تدعيم الصفوف بعناصر جاهزة وقادرة على المنافسة منذ اليوم الأول.

ويبدو أن الصفقات المجانية ستكون أحد أبرز عناوين الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل سعي الأندية لتحقيق التوازن بين الجودة الفنية وتقليل النفقات، ما قد يشعل المنافسة على عدد من النجوم الذين أصبحوا متاحين للانتقال دون مقابل