محمد يحيى: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة

أكد محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، أن تطوير الدوري المصري الممتاز يمثل مشروعاً مشتركاً جمع بين عدد من المسؤولين داخل المنظومة الرياضية، مشيراً إلى أن الفكرة بدأت كحلم مشترك مع سيف الوزيري وأحمد دياب من أجل الارتقاء بالدوري المصري وتطوير بنيته التنظيمية والتسويقية.

حضر حفل إعلان الراعي الرسمي للدوري المصري، كل من، الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، المهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة والعضو المنتدب، المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، رجال الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة ORA، هيثم عبد العظيم المدير التنفيذى لشركة ORA.

وقال لطفي خلال كلمته في حفل الإعلان عن الراعي الجديد للدوري إن الرياضة أصبحت صناعة متكاملة ومتطورة تحتاج إلى سيولة نقدية قوية ورعاة قادرين على دعم الأندية والمنظومة بالكامل، مؤكداً أن وجود شراكات استثمارية قوية هو الأساس في تطوير أي بطولة محلية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت حصول الأندية المصرية ومنتخب مصر على دعم كبير من الرعاة، وهو ما ساهم في تحسين العديد من الجوانب داخل المنظومة الرياضية، سواء على مستوى الإدارة أو البنية التحتية أو التنظيم.

وأشار رئيس الشركة المتحدة للرياضة إلى أن هناك تطوراً واضحاً في مستوى البث التليفزيوني خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على شكل المسابقة وزيادة اهتمام الجماهير، لافتاً إلى أن عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى تمثل أحد أهم إنجازات المرحلة الماضية.

وأكد لطفي أن الدوري المصري وبلدنا مصر يستحقان أن يكونا في مكانة متقدمة وريادة على مستوى الدوريات العربية، مشدداً على أن هناك عملاً مستمراً لتحقيق هذا الهدف خلال السنوات المقبلة.

وكشف عن وجود خطة لتطوير الدوري المصري بشكل أكبر خلال الموسم القادم، موضحاً أن المسابقة سيتم نقلها عبر 3 قنوات تلفزيونية لضمان وصول أوسع للجماهير داخل وخارج مصر.

كما أشار إلى العمل على تطوير تطبيق “أون سبورت” ليصبح منصة شاملة لنقل جميع المنافسات الرياضية، مع خطط مستقبلية لإتاحة نقل بعض الدوريات الأوروبية عبر التطبيق، بما يواكب التطور الرقمي في عالم الرياضة والبث المباشر.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطوير في ملف الإعلام الرياضي والبث الرقمي، بما يعزز من مكانة الدوري المصري ويضعه في مصاف الدوريات الأكثر متابعة على المستوى الإقليمي.

شهد حفل الإعلان عن الراعي الجديد للدوري المصري لقطة خاصة، بعدما قام محمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، بإهداء رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة ORA، قميص منتخب مصر الرسمي الذي سيخوض به الفريق منافسات كأس العالم، وذلك على هامش الفعاليات المقامة للإعلان عن الشراكة الجديدة للمسابقة المحلية.

وجاء هذا المشهد في أجواء احتفالية جمعت عدداً من القيادات الرياضية والشخصيات العامة، وسط اهتمام كبير بالتعاون بين المؤسسات الداعمة للرياضة المصرية خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الدوري المحلي أو المنتخبات الوطنية.