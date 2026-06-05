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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دياب: الدوري المصري الأفضل عربيا وإفريقيا

دورى نايل
دورى نايل
رباب الهواري

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الدوري المصري يواصل ترسيخ مكانته كأحد أقوى المسابقات الكروية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه يتصدر البطولات العربية والإفريقية من حيث المتابعة الجماهيرية والقيمة التسويقية.

انطلاق الموسم الجديد في أغسطس

وأوضح دياب أن الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز سينطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل، على أن يُختتم بنهاية شهر مايو، مؤكدًا أن هذا الجدول الزمني سيصبح نظامًا ثابتًا خلال المواسم المقبلة، بما يحقق الانتظام المطلوب للمسابقة ويتماشى مع الأجندة الدولية لكرة القدم.

استمرار نظام الدوري بـ20 فريقًا

وأشار رئيس رابطة الأندية إلى أن منافسات الدوري ستقام بمشاركة 20 فريقًا، وفق النظام الذي تم الاتفاق عليه خلال الموسم الماضي. وأضاف أن الأندية ستخوض مباريات الدور الأول بنظام المجموعة الواحدة، على أن يستمر هذا الشكل التنظيمي لمدة ثلاثة مواسم متتالية، قبل العودة تدريجيًا إلى مشاركة 18 ناديًا فقط في البطولة.

نسب مشاهدة قياسية للدوري المصري

وشدد دياب على أن الدوري المصري يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، مؤكدًا أنه الأكثر مشاهدة على مستوى المنطقة العربية. كما أشار إلى أن مباريات القمة المصرية تحقق أرقامًا مرتفعة من المشاهدات، وتستقطب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا داخل مصر وخارجها، ما يعكس القيمة الكبيرة للمسابقة.

دعم مالي للأندية الجماهيرية

وفي إطار دعم الأندية صاحبة القاعدة الجماهيرية، أعلن دياب عن تخصيص دعم مالي كبير لهذه الأندية، حيث ستحصل على 40 مليون جنيه بمجرد المشاركة في الدوري الممتاز. وأوضح أن هذا الدعم سيتم توزيعه بالتساوي بين الأندية الجماهيرية في كل موسم، بهدف تعزيز استقرارها المالي وتطوير منظومتها الإدارية والرياضية.

خطة لتطوير الكرة المصرية

واختتم دياب تصريحاته بالتأكيد أن رابطة الأندية تواصل العمل على تطوير كرة القدم المصرية من خلال تطبيق لوائح قوية وتنظيم بطولة منتظمة، إلى جانب السعي لتطوير البنية التحتية وزيادة عدد الاستادات الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المسابقة والوصول بها إلى أفضل صورة ممكنة

رابطة الاندية المحترفة دورى نايل احمد دياب اخبار الرياضة

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