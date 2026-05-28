اليوم.. الجولة الأخيرة تحسم مشوار مجموعة تفادي الهبوط في دوري نايل

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مجموعة تفادي الهبوط ببطولة دوري نايل المصري، وسط ترقب جماهيري كبير لمباريات الجولة الختامية التي تُسدل الستار على صراع استمر طوال الموسم بين الأندية الباحثة عن البقاء.

وشهدت منافسات المجموعة صراعًا قويًا بين 14 فريقًا، تنافسوا على إنهاء الموسم ضمن أول 10 مراكز لضمان الاستمرار في الدوري الممتاز، بعدما اشتدت المنافسة خلال الأسابيع الأخيرة من البطولة.

4 أندية تودع الدوري رسميًا

وكانت هوية الأندية الهابطة قد حُسمت قبل الجولة الأخيرة، بعدما تأكد رسميًا هبوط أربعة فرق إلى دوري المحترفين، وهي: الإسماعيلي، فاركو، حرس الحدود، وكهرباء الإسماعيلية، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية التي عانى منها كل فريق على مدار الموسم.

وفشلت الفرق الأربعة في تحسين أوضاعها بجدول الترتيب خلال الجولات الماضية، ليُحسم هبوطها رسميًا قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

مواعيد مباريات الخميس

تقام اليوم الخميس ثلاث مواجهات قوية ضمن الجولة الختامية، حيث يلتقي بتروجت مع الجونة في الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت.

وفي الثامنة مساءً، يستضيف الإسماعيلي نظيره فاركو على استاد الإسماعيلية، بينما يواجه طلائع الجيش فريق وادي دجلة على استاد جهاز الرياضة.

مواجهات الجمعة المرتقبة

وتُستكمل مباريات الجولة غدًا الجمعة بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة المقاولون العرب أمام مودرن سبورت، إلى جانب لقاء غزل المحلة ضد حرس الحدود.

كما يلتقي البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري، فيما يواجه زد فريق كهرباء الإسماعيلية.

القناة الناقلة للمباريات

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت جميع مباريات مجموعة تفادي الهبوط، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين.