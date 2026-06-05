وزير الرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، حفل توقيع عقد رعاية Ora راعيًا رسميًا لبطولة الدوري المصري الممتاز، والذي أقيم بمنطقة أهرامات الجيزة، بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ورجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس ورؤساء الأندية المصرية.

وفي كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث، موجهًا الشكر لرؤساء الأندية وكافة الأطراف المساهمة في تطوير منظومة كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن الرياضة أصبحت تعتمد بصورة كبيرة على الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص باعتبارهما من أهم محركات التطوير والنمو.

وقال الوزير: "ما نشهده اليوم نموذج وطني خالص يعكس قدرة الشركات الوطنية على دعم الرياضة المصرية والمساهمة في تطويرها، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعظيم دور الاستثمار الرياضي".

وأضاف جوهر نبيل، "القيادة السياسية تولي اهتماما كبير بالرياضة باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لبناء الشخصية وتنمية القدرات القيادية لدى الشباب، مشيرًا إلى أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل أصبحت صناعة متكاملة تتطلب العمل وفق أسس اقتصادية واستثمارية حديثة.

وأكد وزير الشباب والرياضة تطلعه إلى أن يشهد الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز مزيدًا من التطور على مختلف المستويات، بما يسهم في رفع القيمة التسويقية للمسابقة ومكانتها القارية والإقليمية، واختتم حديثه متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني خلال مشاركته المقبلة في كأس العالم.

ومن جانبه، أعرب النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن سعادته بحضور وزير الشباب والرياضة، موجهًا الشكر للحضور ورؤساء الأندية، مشيرًا إلى أن الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز سينطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل ويستمر حتى نهاية مايو، في إطار خطة تنظيمية واضحة تستهدف استقرار المسابقة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح دياب أن الرابطة نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير عدد من الملفات المهمة، على رأسها حقوق الرعاية والتسويق، مشيرًا إلى زيادة العوائد المالية للأندية بصورة كبيرة، إلى جانب التوسع في الحضور الجماهيري واستحداث بطولات جديدة تدعم منظومة كرة القدم المصرية.



وأضاف أن التعاقد معة Ora يمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير الدوري المصري، مؤكدًا أن الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على الأندية والجماهير، وتسهم في تعزيز مكانة المسابقة باعتبارها الأقوى والأكثر متابعة في المنطقة.

واختتم رئيس الرابطة بالتأكيد على الاتفاق على نظام المسابقة للمواسم المقبلة، بما يحقق الاستقرار الفني والتنظيمي ويدعم فرص المنافسة والتطوير المستدام لكرة القدم المصرية.