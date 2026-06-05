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مليار جنيه في 4 سنوات.. طفرة مالية غير مسبوقة تنتظر الدوري المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مليار جنيه في 4 سنوات.. طفرة مالية غير مسبوقة تنتظر الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري
حمزة شعيب

يشهد الدوري المصري الممتاز مرحلة جديدة من التطور المالي والاستثماري، بعد الإعلان عن حزمة عوائد وجوائز ضخمة من المنتظر أن تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار جنيه خلال المواسم الأربعة المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز موارد الأندية ورفع مستوى المنافسة داخل المسابقة.

وتأتي هذه الطفرة عقب إبرام عقد الرعاية الجديد للدوري، والذي يتضمن ضخ استثمارات مالية كبيرة بصورة سنوية، مع توزيع العوائد وفق آلية تهدف إلى دعم مختلف عناصر المنظومة الكروية.

50 مليون جنيه لبطل الدوري

وبموجب النظام الجديد، سيحصل الفريق المتوج بلقب الدوري المصري الممتاز على مكافأة مالية تصل إلى 50 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الجوائز المالية بتاريخ المسابقة.

كما تتضمن الخطة تقديم دعم خاص للأندية الجماهيرية بقيمة 40 مليون جنيه، بهدف تعزيز استقرارها المالي ومساعدتها على تطوير فرقها خلال المواسم المقبلة.

دعم مباشر لجميع الأندية

وتشمل المنظومة الجديدة تخصيص 100 مليون جنيه توزع على الأندية العشرين المشاركة في البطولة، بواقع 5 ملايين جنيه لكل نادٍ، بما يساهم في توفير موارد إضافية تساعد الأندية على تلبية احتياجاتها الفنية والإدارية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه العوائد في تخفيف الأعباء المالية عن مجالس الإدارات، إلى جانب توفير فرص أكبر لتطوير البنية التحتية وإبرام تعاقدات قوية تدعم مستوى المنافسة في البطولة.

إعلان رسمي من رابطة الأندية

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا بمنطقة أهرامات الجيزة، للكشف عن الشريك الراعي الجديد للدوري المصري، بالإضافة إلى الإعلان عن المسمى التجاري الجديد للمسابقة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الرابطة الهادفة إلى تعظيم الموارد المالية للأندية وتطوير المنتج الكروي المصري من الناحيتين التسويقية والاستثمارية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في إدارة المسابقات الرياضية.

انطلاقة جديدة للمسابقة

ومن المنتظر أن تنعكس هذه الطفرة الاستثمارية على مستوى المنافسة في الدوري المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل زيادة الحوافز المالية المقدمة للأندية، بما يفتح الباب أمام مزيد من التطوير الفني والتنظيمي للمسابقة.

الدوري المصري بطولة الدوري القيمة السوقية لبطولة الدوري

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