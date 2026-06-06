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دعاء الذهاب للامتحان.. يمنحك التوفيق ويثبت المعلومات في ذهنك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الذهاب للامتحان.. يمنحك التوفيق ويثبت المعلومات في ذهنك

دعاء الذهاب للامتحان
دعاء الذهاب للامتحان
محمد شحتة

مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يحرص كثير من الطلاب على التوجه إلى الله بالدعاء طلبًا للتوفيق وتيسير الإجابة، خاصة أن الامتحانات تمثل محطة مهمة في مستقبلهم العلمي، ويعد الدعاء قبل الذهاب للامتحان ودخول اللجنة من الأمور التي تمنح الطالب طمأنينة وراحة نفسية، وتساعده على مواجهة القلق والتوتر بثقة وهدوء.

ومن المعروف أن الاجتهاد والأخذ بالأسباب لا يتعارضان مع الدعاء، بل يكمل أحدهما الآخر، فالتوكل الحقيقي يكون بالسعي والمذاكرة مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لذلك يردد الطلاب وأولياء الأمور أدعية التوفيق والنجاح مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، أملاً في تحقيق أفضل النتائج وحصد ثمرة التعب طوال العام الدراسي.

دعاء الذهاب للامتحان

ويستحب أن يردد كل طالب دعاء الذهاب للامتحان ويحرص على الإكثار منه حتى الوصول إلى اللجنة حتى أثناء الامتحان والإجابة على الأسئلة يكثر من الأدعية حتى يوفقه الله في الإجابة ومن هذا الدعاء ما يلي:

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا، رب اشرح لى صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي بسم الله الفاتح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أدعية التوفيق والنجاح في الامتحان

اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.
اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.

يارب افتح بفتوحك الواسعة على طلبة العلم، اللهم افتح لهم كل مغلق وفهمهم العلم الصالح والنافع حتى ينتفع به الناس وحتى يعمروا به الأرض وحتى تترقى به العلاقة بين العبد وربه.

اللهم إنا نسألك النجاح في كل امتحان وتجربة، ياربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، يارب ألقي السكينة علينا حتى نخرج من كل أزماتنا ومحناتنا.

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