خبير: ارتباك داخلي في إسرائيل.. واحتمالات انتخابات مبكرة قد تهدد مستقبل نتنياهو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الساحة السياسية في إسرائيل تشهد حالة من الارتباك والتأزم، مع وجود احتمالات لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل قدرة الأحزاب على تشكيل ائتلافات بديلة قد تؤدي إلى الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فشل في تحقيق الأهداف يضغط على نتنياهو

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن نتنياهو لم ينجح في تحقيق أهدافه المعلنة، سواء في إسقاط النظام الإيراني أو إنهاء حركة حماس، وهو ما يضعه تحت ضغوط سياسية متزايدة مع اقتراب أي استحقاق انتخابي.

تصعيد عسكري لتعويض الإخفاقات

وأضاف أن نتنياهو يسعى لتعويض هذا الإخفاق عبر تصعيد عسكري في غزة وجنوب لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على فرض ترتيبات أمنية جديدة في المناطق الحدودية، مع استمرار التحركات الميدانية.

تحركات إسرائيلية في جنوب لبنان وضغوط دولية

وأشار فهمي إلى أن إسرائيل تتحرك بحرية أكبر في جنوب لبنان، مع احتمالات لتوسيع نطاق العمليات حتى ما بعد نهر الليطاني، رغم وجود مسار تفاوضي برعاية أمريكية.

مصر طرف حاسم في ملف غزة

وأكد أن مصر تمثل العامل الحاسم في ملف غزة، حيث تقف كحائط صد أمام أي ترتيبات لا تتوافق مع ثوابتها، وهو ما يدفع إسرائيل لطرح أفكار مثل “الهجرة الطوعية” لاختبار ردود الفعل المصرية والدولية.