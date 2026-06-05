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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تشن 100 غارة جنوب لبنان وترفض وقف إطلاق النار بعد اغتيال قيادي في حزب الله

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

أوضحت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تصف الغارات الأخيرة في الجنوب اللبناني بأنها «عمليات اعتيادية»، بزعم محاولة الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن كثافة الغارات تجاوزت 100 غارة وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، مضيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يصدر بيانات تفصيلية عن كل غارة على حدة، بل دمجها في بيان عام يشمل عمليات الأسبوع الماضي وأعمال يوم الخميس.

وتطرقت «أبو شمسية» إلى عملية اغتيال قائد وحدة الهندسة في حزب الله، عبد حرب، موضحة أن جيش الاحتلال وصفه بأنه المسئول عن تجميع وتفجير العبوات الناسفة وقيادي بارز في الحزب، ونفذ عدة عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأوضحت أن وزراء الحكومة الإسرائيلية رفضوا وقف إطلاق النار، معتبرين حزب الله مسئولاً عن رفض الاتفاق أو مسودة مشروع وقف النار التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما أدى إلى عدم التصويت على القرار.

وأضافت أن جيش الاحتلال أصدر صباح اليوم إنذارات لـ 6 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني تمهيدًا لقصف هذه المناطق، معتبرة أن استمرار العمليات الجوية والبرية يعكس «الواقع الجديد» الذي أشار إليه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ويبرز المعادلة القائمة بين المستوطنات الشمالية والضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وأشارت «أبو شمسية» إلى أن هذه التطورات تزيد من حدة التوتر في الجنوب اللبناني، وتفاقم المخاطر الإنسانية على السكان المدنيين في المناطق المستهدفة.

القاهرة الإخبارية غارة جنوب لبنان حزب الله

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