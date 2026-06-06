عقوبات أمريكية على شبكة تهريب الغاز الإيراني وبيعه على أنه عُماني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني وبيعه على أنه عُماني المنشأ إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا.



وفي بيان لها ؛ ذكرت الوزارة أن العقوبات استهدفت 12 كيانا، بينها خمس شركات مقرها جزر مارشال، وأربع شركات في الإمارات، وشركة في الصين، إضافة إلى ست ناقلات لغاز البترول المسال، أربع منها ترفع علم بنما.

وبحسب البيان الأمريكي : الشبكة اعتمدت على شركات واجهة في الإمارات والصين، إلى جانب حسابات مصرفية أجنبية، لنقل ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني مع إخفاء مصدره الحقيقي، بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة الصرافة الإيرانية "مهرداد كراميان نيك وشركاه" وعدد من مسؤوليها، متهمة إياهم بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات