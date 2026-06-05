أحمد داود : أختار أعمالي بالإحساس.. والتحدي الحقيقي في القناعة بالفكرة قبل الإيرادات

تحدث النجم أحمد داود عن فيلمه الجديد “إذما”، الذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026، مؤكدًا أن اختياراته الفنية تعتمد على الإحساس وقيمة العمل الفنية أكثر من التركيز على الإيرادات أو أرقام شباك التذاكر.

“التحدي في الإخلاص للفكرة”

وقال أحمد داود خلال لقائه في برنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان المذاع على قناة صدى البلد: “التحدي بالنسبة لي هو اختيار العمل وتقديمه بإخلاص من قلبي، أما موضوع الإيرادات أو توقيت العرض فمش مسؤولياتي الأساسية”.

وأضاف أنه يتمنى دائمًا ألا يتعرض المنتج للخسارة حتى يستمر في تقديم أعمال جديدة، مشيرًا إلى أنه يدعو لنجاح فيلم “إذما” وتحقيق إيرادات جيدة، لكنه يركز أولًا على قناعته بالموضوع وجودة الفكرة والمخرج.

وتابع أن من حظه الجيد تعاونه مع مخرجين في أولى تجاربهم، مثل كريم العدل وهبة يسري ووائل عبد الله ومحمد صادق، مؤكدًا أن هؤلاء المخرجين يتميزون بالشغف والإخلاص في العمل ورغبتهم في تقديم أعمال قوية ومختلفة.