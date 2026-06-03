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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داود يسافر للإسكندرية وطنطا لمشاهدة فيلم إذما مع الجمهور

النجم أحمد داود
النجم أحمد داود
أوركيد سامي

أعلن النجم أحمد داود عن سفره لمدينتي الإسكندرية وطنطا خلال عطلة نهاية الاسبوع لمشاهدة فيلمه إذما مع الجمهور.


ويسافر داود إلى طنطا يوم الجمعة ٥ يونيو، سينما جلاكسي حفلتي 5 ونص و8  ويوم السبت ٦ يونيو يسافر إلى الإسكندرية ليشاهد الفيلم في سينمات رينيسانس سان ستيفانو وجرين بلازا حفلة 7، وقد حقق فيلم إذما ردود فعل إيجابية منذ طرحه في دور العرض.


فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزه دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.


ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.


ويطرح فيلم الكراش لأحمد داود يوم 11 يونيو في السينمات، الفيلم كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ومن بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين  رضا، ميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.


وفي سياق آخر، شارك أحمد داود في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.


يُعرض حاليًا على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان، من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي.


وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.

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