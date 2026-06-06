آخر سعر لـ الدولار داخل الجهاز المصرفي صباح اليوم السبت 6-6-2026

شهد سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم السبت 6-6-2026 داخل السوق الرسمية بدون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وأظهر متوسط سعر الدولار؛ ثابتا داخل البنوك المصرية بعد آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي .

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل عمل البنوك اعتبارا من مساء الخميس حتي مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.75 جينها للشراء و 51.89 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيها للشراء و 51.82 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و التجاري الدولي CIB.

وصل ثالث أقل سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC،ميد بنك، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، المصري الخليجي، فيصل الاسلامي، مصر، نكست،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في بنوك أبوظبي الول، سايب، مصرف أبوظبي الأول".