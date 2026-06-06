الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام26/27.. الإثنين

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرافقة له.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الاثنين 8 يونيو نظر عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، حيث تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقترحات تتعلق بإنشاء مقر للشهر العقاري بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وتفعيل أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.

كما تنظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار اقتراحًا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

كما يبحث المجلس تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة المتعلقة بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد، وتطبيق آليات الإفصاح الكربوني، إلى جانب عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

وتناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عددًا من الطلبات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية والخدمات في محافظات دمياط وأسيوط وشمال سيناء، تشمل إنشاء كوبري ومحطة مياه شرب واستكمال مشروعات الصرف الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب.