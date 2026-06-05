الشيوخ يناقش مشاكل الطلاق والعنف المجتمعي وتطوير المساجد ودور التحفيظ

تبحث لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ مقترحاً لتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية في مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق.

كما تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عدداً من الملفات المتعلقة بضم المساجد الأهلية لوزارة الأوقاف، والتوسع في دور تحفيظ القرآن الكريم، ومواجهة ظواهر العنف بين الشباب، وتطوير المزارات الدينية ومساجد آل البيت.

وتناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مجموعة واسعة من المقترحات الخاصة بتنمية صعيد مصر، وتطوير شبكات النقل الجماعي ومترو الأنفاق بجنوب الجيزة.

كما تبحث استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة، وتطوير الطرق والمرافق والبنية الأساسية بعدد من المحافظات، إلى جانب ملفات الصرف الصحي والمشروعات الخدمية المحلي.