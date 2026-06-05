الشيوخ يناقش حقوق الإنسان وتشديد عقوبات هتك عرض الأطفال وتعزيز القوة الناعمة المصرية

يعقد مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل عدداً من الاجتماعات المهمة، حيث تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي سياسات المجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة بحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دراسة الأثر التشريعي للمواد الخاصة بالإطار العقابي لجريمة هتك عرض الأطفال، بينما تناقش لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية رؤية الحكومة بشأن توظيف الثقافة والتعليم كأدوات للقوة الناعمة المصرية في الخارج، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.