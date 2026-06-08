الغندور يثير الجدل بشأن مستقبل محمد شريف وتحديد أولوياته

أثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور جدلا واسعا بشأن مستقبل المهاجم محمد شريف، مؤكدا أن اللاعب يحتاج إلى المشاركة بشكل أساسي ومستمر مع نادٍ يمنحه فرصة اللعب بانتظام، مثل وادي دجلة أو إنبي، من أجل استعادة مستواه .

و كتب الغندور عبر فيسبوك: “محمد شريف محتاج يلعب طول الوقت في نادي زي وادي دجلة أو إنبي؛ عشان يرجع نفسه، بس يا ترى تفكير اللاعب بيفكر في الفلوس و لا في اللعب في هذه السن؟، ده بيرجع لشخصية كل لاعب وتخطيطه للسنين القادمة لو حابب يستمر أكثر من موسم” .

على الجانب الآخر، شهد قطاع الكرة بالنادي الأهلي تغييرات واسعة في خطوة جديدة لإعادة هيكلة المنظومة الكروية داخل النادي برئاسة محمود الخطيب، تمثلت في:

- فسخ عقد المدير الفني السابق ييس توروب بالتراضي؛ لعدم تقديم المستوي المطلوب خلال الموسم الحالي.

- توجيه الشكر لعدد من الكوادر الإدارية مثل وليد صلاح الدين ووليد سليمان وعادل مصطفى.

- عودة وائل جمعة مديرًا للكرة وعصام سراج الدين رئيسًا لقطاع الناشئين وشادي محمد مديرًا جهاز الكرة النسائية.

ويسابق مجلس إدارة النادي الأهلي الزمن؛ لحسم ملف المدير الفني الجديد خلفًا للمدير الفني السابق ييس توروب بعد فسخ عقده بالتراضي.

وجاء قرار فسخ عقد الدنماركي توروب بعدما قدم النادي الأهلي مستوى سيئا في البطولات التي شارك فيها خلال الموسم الماضي، حيث خرج من كأس عاصمة مصر، وبطولة أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة 2 - 3، إضافة إلى عدم حسم المشاركة في بطولة أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد أن وقع بالمركز الثالث مع نهاية الدوري المصري الممتاز موسم 2025- 2026 برصيد 53 نقطة.