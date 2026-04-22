دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول مكمل فيتامين “دي” بشكل يومي قد يساعد في تقليل أعراض أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، عبر تحسين استجابة الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات داخل الجهاز الهضمي.

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

وأوضح باحثون في الولايات المتحدة أن فيتامين “دي” قد يلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي لدى مرضى أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD).

وشملت الدراسة 48 مريضًا تلقوا مكملات فيتامين “دي” لمدة 12 أسبوعًا، حيث تم تحليل عينات الدم والبراز قبل وبعد فترة العلاج، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت النتائج ما يلي:

ـ انخفاض ملحوظ في أعراض الالتهاب داخل الأمعاء

ـ تحسن في استجابة الجهاز المناعي

ـ زيادة في الخلايا المناعية المنظمة للالتهاب

ـ تقليل احتمالات مهاجمة الجهاز المناعي لبكتيريا الأمعاء الطبيعية.

وأشار الباحثون، إلى أن فيتامين “دي” قد يساعد في:

ـ تنظيم عمل الجهاز المناعي

ـ تقليل الالتهاب المزمن في الجهاز الهضمي

ـ تحسين توازن الميكروبيوم داخل الأمعاء

وأكد الباحثون، أن التأثير قد يعود إلى قدرة الفيتامين على تعزيز التواصل بين المناعة وبكتيريا الأمعاء.

وقال الدكتور “جون مارك جوباتان”، الباحث الرئيسي في الدراسة: “هدفنا كان فهم ما إذا كان فيتامين د يمكن أن يساعد في تنظيم الاستجابة المناعية لدى مرضى التهاب الأمعاء، وقد أظهرت النتائج تأثيرًا إيجابيًا واعدًا.”

ويُعد مرض التهاب الأمعاء من الأمراض المزمنة التي تسبب:

آلام شديدة في البطن

إسهال مزمن

فقدان الوزن

إرهاق عام

ويعتمد علاجه عادة على الأدوية المضادة للالتهاب، وفي بعض الحالات الجراحة.

ويُذكر أن الجسم ينتج فيتامين “دي” بشكل طبيعي عند التعرض لأشعة الشمس، ويُستخدم عادة لدعم صحة العظام، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى دوره المحتمل في دعم المناعة وصحة الأمعاء.