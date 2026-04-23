الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يتم تشخيص التوحد بشكل خاطئ في بعض الحالات؟.. دراسة تكشف مفاجآت خطيرة بشأن الأطفال

تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد
تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد
آية التيجي

أثار تقرير علمي حديث جدلًا واسعًا بعد تحذيرات من خبراء بأن تشخيص التوحد لدى الأطفال قد يكون مبالغًا فيه بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية طويلة المدى على الأطفال وعائلاتهم، بل ويحرم الحالات الأكثر احتياجًا من الدعم اللازم.

تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد

وأوضح باحثون أن بعض السلوكيات الشائعة مثل ضعف التواصل البصري أو المشي على أطراف الأصابع، والتي يُعتقد أنها علامات مبكرة على التوحد، لا تعني بالضرورة إصابة الطفل بهذا الاضطراب.

وأشار التقرير المنشور في مجلة JAMA Pediatrics إلى أن ما يقرب من نصف الأطفال الذين تم تشخيصهم بالتوحد، لم يستوفوا المعايير عند إعادة تقييمهم بواسطة متخصصين.

تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد

لماذا يحدث التشخيص الخاطئ؟

ويرى الخبراء أن هناك عدة أسباب وراء هذا الأمر، منها:
ـ الخلط بين أعراض التوحد واضطرابات أخرى مثل القلق الاجتماعي أو فرط الحركة.
ـ التوسع في تعريف طيف التوحد ليشمل حالات أخف.
ـ سوء تفسير الاختبارات التشخيصية المستخدمة.

كما لفت الباحثون إلى أن مشاكل نفسية وسلوكية أخرى قد تؤدي إلى نتائج مضللة أثناء التقييم.

تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد

تحذيرات من آثار خطيرة

وحذر الخبراء من أن التشخيص الزائد قد يؤدي إلى:
ـ توجيه الموارد الطبية والدعم إلى حالات لا تحتاجها بنفس القدر.
ـ حرمان الأطفال الأكثر احتياجًا من الرعاية المناسبة.
ـ ترسيخ “تصنيف” الطفل بشكل قد يؤثر على تطوره الاجتماعي والنفسي.

وأوضح الباحثون، أن وصف الطفل بالتوحد قد يصبح “نبوءة تحقق ذاتها”، حيث يقل تعرضه للتفاعل الاجتماعي، ما يضعف مهاراته مع الوقت.

تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد

وبحسب NHS، تشمل أعراض التوحد الأساسية:
ـ صعوبة التواصل الاجتماعي
ـ تجنب التواصل البصري
ـ سلوكيات متكررة
ـ التمسك بروتين ثابت

ولكن الخبراء يؤكدون أن وجود عرض واحد أو اثنين لا يكفي للتشخيص.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

الذهب

الدولار والطلب المحلي.. المحرك الخفي لجنون الذهب في مصر رغم هدوء الخارج

أرشيفية

خبير علاقات دولية: تحركات مصر تقود جهود التهدئة وتدعم استقرار المنطقة

صورة أرشيفية

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار والخضروات وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

وزارة الأوقاف

الأوقاف: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لسلام الأقوياء ومنطق خطة الرشد النبوية

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

