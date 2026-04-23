طريقة عمل بان كيك الطاسة في المنزل.. بطعم لا يقاوم

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سريعة وسهلة لتحضير الفطور، وتأتي طريقة عمل البان كيك في الطاسة على رأس القائمة.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل بان كيك الطاسة، والتي تتميز بمكونات بسيطة وخطوات سهلة تضمن الحصول على بان كيك هش وذهبي في دقائق.

طريقة عمل بان كيك الطاسة في المنزل

المقادير:

2 بيضة

فانيليا

¾ كوب سكر (حسب الرغبة)

¼ كوب زبدة سايحة أو زيت

1½ كوب لبن (حليب)

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

خطوات التحضير:

ـ في وعاء عميق، يُخفق البيض مع الفانيليا والسكر جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

ـ تُضاف الزبدة السايحة والحليب إلى الخليط مع التقليب المستمر.

ـ يُنخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم يُضاف تدريجيًا إلى الخليط حتى الحصول على قوام كريمي ناعم خالٍ من التكتلات.

ـ تُسخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، مع دهنها بطبقة خفيفة من الزيت أو الزبدة.

ـ يُصب مقدار مناسب من الخليط في الطاسة لتشكيل قرص البان كيك.

ـ عند ظهور فقاقيع على السطح، يُقلب على الوجه الآخر حتى يكتسب اللون الذهبي.

ـ يُقدم ساخنًا مع العسل أو الشوكولاتة أو الفواكه حسب الرغبة.

نصائح لنجاح البان كيك

ـ احرصي على عدم تقليب الخليط بشكل زائد بعد إضافة الدقيق.

ـ استخدمي نار هادئة للحصول على تسوية متساوية.

ـ يمكن إضافة قطع فواكه أو شوكولاتة داخل الخليط لمذاق مختلف.