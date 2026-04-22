طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

تعتبر طريقة عمل المارشميلو، من أشهر الحلوى المطاطية التي يعشقها الصغار، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.





وقدمت طريقة عمل المارشميلو للشيف فاطمة أبو حاتي، من الوصفات التي يمكن إعدادها بسهولة، وتعتمد على الجيلاتين وبياض البيض للحصول على نفس القوام الهش والمطاطي.

طريقة عمل المارشميلو

طريقة عمل المارشميلو

مقادير عمل المارشميلو بالجيلاتين:

ربع كوب سكر

بياض بيضة واحدة

ملعقتان كبيرتان ماء مغلي

ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

نكهة حسب الرغبة (فانيليا أو لوز)

نصف كوب نشا ذرة سائل

سكر بودرة ونشا ذرة للتغليف

طريقة عمل المارشميلو

طريقة عمل المارشميلو في المنزل:

ـ لتحضير الخليط الأساسي:

في مقلاة على نار هادئة، يُخلط نشا الذرة مع السكر حتى يذوب تمامًا ويصبح القوام ناعمًا.

ـ لإضافة الجيلاتين: يُذاب الجيلاتين في الماء المغلي، ثم يُضاف إلى الخليط مع التقليب المستمر للحصول على مزيج متجانس.

طريقة عمل المارشميلو



ـ لإدخال بياض البيض: يُخفق بياض البيض جيدًا حتى يصبح كثيفًا، ثم يُضاف تدريجيًا إلى الخليط مع التقليب برفق للحفاظ على القوام الهوائي.

ـ لإضافة النكهة: تُضاف الفانيليا أو أي نكهة مفضلة، مع التقليب جيدًا.

ـ التبريد والتماسك: يُسكب الخليط في صينية، ويُترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى يتماسك.

ـ يُرش سكر بودرة مع نشا ذرة على الوجه لمنع الالتصاق، ثم يُقطع المارشميلو إلى مكعبات ويُقدم.

طريقة عمل المارشميلو

نصائح لنجاح وصفة المارشميلو

ـ احرصي على خفق بياض البيض جيدًا للحصول على قوام هش

ـ لا تهملي خطوة التبريد الكافي لضمان التماسك

ـ يمكن إضافة ألوان طعام لجعل الشكل جذابًا للأطفال