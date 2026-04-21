طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

تعتبر فطائر البومب من الوصفات السريعة والشهية، وقد لاقت رواجًا واسعًا بفضل سهولة تحضيرها وإمكانية حشوها بأي مكونات متوفرة في المنزل.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة مميزة لعمل الفطائر البومب بعجينة هشة ونتيجة مع طبقة خارجية مقرمشة تعطيها طعمًا مختلفًا يشبه المخبوزات الجاهزة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للفطار أو اللانش بوكس.

طريقة عمل فطائر البومب

المكونات:

أولًا: العجينة

كوب حليب دافئ

ثلث كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

2 بيضة

3.5 كوب دقيق (حوالي 500 جرام)

ثانيًا: الطبقة الخارجية

حليب

بقسماط مطحون

ثالثًا: الحشوة

أي مكونات متوفرة في الثلاجة (جبنة – سجق – فراخ – خضار – لانشون)

طريقة التحضير:

ـ في البداية، يتم خلط الحليب الدافئ مع السكر والخميرة وتركه دقائق حتى يتفاعل.

ـ ثم تُضاف البيض والزيت ويُقلب الخليط جيدًا، بعدها يُضاف الدقيق تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

ـ تُترك العجينة لتختمر، ثم تُقسم إلى كرات صغيرة ويتم حشوها بالحشوة المفضلة.

ـ بعد ذلك، تُغمس في الحليب ثم تُغلف بالبقسماط للحصول على قوام مقرمش.

تُرص الفطاير في صينية وتُخبز في فرن متوسط الحرارة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ التأكد من أن الحليب دافئ وليس ساخنًا للحفاظ على فاعلية الخميرة

ـ ترك العجينة لتختمر جيدًا للحصول على قوام هش

ـ تنويع الحشوات حسب الرغبة لتناسب جميع الأذواق

ـ يمكن دهن الوجه ببيضة قبل الخبز لمزيد من اللون الذهبي.