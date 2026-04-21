الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

آية التيجي

تعتبر فطائر البومب من الوصفات السريعة والشهية، وقد لاقت رواجًا واسعًا بفضل سهولة تحضيرها وإمكانية حشوها بأي مكونات متوفرة في المنزل. 

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة مميزة لعمل الفطائر البومب بعجينة هشة ونتيجة مع طبقة خارجية مقرمشة تعطيها طعمًا مختلفًا يشبه المخبوزات الجاهزة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للفطار أو اللانش بوكس.

المكونات:
أولًا: العجينة
كوب حليب دافئ
ثلث كوب زيت
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة
2 بيضة
3.5 كوب دقيق (حوالي 500 جرام)
ثانيًا: الطبقة الخارجية
حليب
بقسماط مطحون
ثالثًا: الحشوة
أي مكونات متوفرة في الثلاجة (جبنة – سجق – فراخ – خضار – لانشون)

طريقة التحضير:
ـ في البداية، يتم خلط الحليب الدافئ مع السكر والخميرة وتركه دقائق حتى يتفاعل. 

ـ ثم تُضاف البيض والزيت ويُقلب الخليط جيدًا، بعدها يُضاف الدقيق تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة.
ـ تُترك العجينة لتختمر، ثم تُقسم إلى كرات صغيرة ويتم حشوها بالحشوة المفضلة. 

ـ بعد ذلك، تُغمس في الحليب ثم تُغلف بالبقسماط للحصول على قوام مقرمش.
تُرص الفطاير في صينية وتُخبز في فرن متوسط الحرارة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ التأكد من أن الحليب دافئ وليس ساخنًا للحفاظ على فاعلية الخميرة
ـ ترك العجينة لتختمر جيدًا للحصول على قوام هش
ـ تنويع الحشوات حسب الرغبة لتناسب جميع الأذواق
ـ يمكن دهن الوجه ببيضة قبل الخبز لمزيد من اللون الذهبي.

فطاير البومب طريقة عمل فطاير البومب وصفات نادية السيد عجينة الفطاير فطاير سهلة وسريعة أكلات اقتصادية وصفات لانش بوكس فطاير محشية طريقة عمل عجينة هشة وصفات سهلة في البيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

درة

درة تنعى حياة الفهد : تربينا على مسلسلاتها في الوطن العربي

ياسمين رئيس

بالفرو.. ياسمين رئيس تستعرض أناقتها عبر إنستجرام

العوضي

بـ بدلة سوداء رسمية | أحمد العوضي يبهر متابعيه بظهور متميز

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد