طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل.. تتبيلة سرية بطعم المطاعم

يُعد الشيش طاووق من أشهر الأطباق المشوية التي يعشقها المصريون والعرب، ويبحث الكثيرون عن طريقة تحضيره في المنزل بنفس طعم المطاعم.

وكشف الشيف محمد حامد عن وصفة مميزة تعتمد على تتبيلة غنية بالزبادي والتوابل، تمنح الدجاج طراوة ومذاقًا لا يُقاوم.

طريقة عمل الشيش طاووق

مقادير الشيش طاووق (تتبيلة احترافية):

كيلو أوراك دجاج مقطعة مكعبات

علبة زبادي كبيرة

بصلة مبشورة ناعم

طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل أحمر

2 ملعقة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

التوابل:

بابريكا

بهارات دجاج

بصل بودر

زعتر جاف

للشواء:

فلفل ألوان مكعبات

بصل مكعبات

أسياخ خشبية

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ـ لتحضير التتبيلة: في وعاء كبير، اخلطي الزبادي مع البصل والطماطم المبشورة، ثم أضيفي الثوم، الزيت، الخل، والتوابل، وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ـ لتتبيل الدجاج: ضعي مكعبات الدجاج داخل التتبيلة، وقلبيها جيدًا حتى تتشرب النكهات. يُفضل تركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل ليلة كاملة للحصول على أفضل طعم.

ـ لتجهيز الأسياخ: رصي قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية بالتبادل مع الفلفل الألوان والبصل.

ـ الشواء: ضعي الأسياخ على جريل ساخن مدهون بقليل من الزيت، واتركيها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا من جميع الجهات. ويمكن أيضًا طهيها في الفرن حتى تمام النضج.

ـ قدمي الشيش طاووق ساخنًا مع الثومية، الخبز السوري، أو الأرز المتبل بالخضار.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ استخدام أوراك الدجاج يمنح طراوة أفضل مقارنة بالصدور

ـ ترك التتبيلة فترة كافية سر الطعم المميز

ـ الشواء على نار عالية يحافظ على عصارة الدجاج