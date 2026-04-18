طريقة عمل السجق بالبصل والفلفل زي المحلات.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

تعتبر طريقة عمل السجق بالبصل والفلفل من وصفات الأكلات السريعة في البيت، والتي يمكن تناولها بجانب المكرونة او الارز الابيض او ساندوتشات.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة السجق بالبصل والفلفل من أشهر الطرق التي نالت إعجاب الكثيرين، لما تتميز به من طعم غني وسهولة في التحضير، لتناسب الغداء السريع أو السندوتشات.

طريقة عمل السجق بالبصل والفلفل

المكونات:

نصف كيلو سجق بلدي

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

فلفل ألوان أو فلفل رومي

ثمرة طماطم او صلصلة متسبكة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

كمون وكزبرة ناشفة وشطة

ملعقة زيت و قطعة من اللية

طريقة التحضير:

ـ في البداية، يتم تسخين طاسة على نار عالية، ثم إضافة الزيت مع الليلة وتشويح السجق جيدًا حتى يكتسب لونًا ذهبيًا من جميع الجهات.

ـ بعد ذلك، نرفع السجق وفي نفس الطاسة يُضاف الثوم ثم البصل ويُقلب حتى يذبل، ومن ثم الفلفل والطماطم ويتم إضافة السجق مرة أخرى مع التقليب المستمر.

ـ تُتبل المكونات بالملح والفلفل والكمون والكزبرة والشطة حسب الرغبة، ثم تُترك على نار هادئة لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتسبك تمامًا.

ـ تُقدم ساخنة مع العيش البلدي أو المكرونة حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ استخدام نار عالية في بداية الطهي للحفاظ على قوام السجق

ـ يمكن تقطيع السجق أثناء الطهي حسب الرغبة

ـ إضافة فلفل حار لمن يفضل الطعم الحار

فوائد الوصفة

تعتبر طاسة السجق من الوجبات السريعة التي تمد الجسم بالطاقة، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج وقتًا طويلًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأمهات العاملات.