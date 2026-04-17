أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
بالصور

أطعمة مفيدة للأمعاء قد تضر القلب .. تحذير طبي من الإفراط فيها

آية التيجي

رغم انتشار النصائح الصحية التي تشجع على تناول الأطعمة المفيدة للأمعاء، حذّرت تقارير طبية حديثة من أن بعض هذه المنتجات قد تُشكل خطرًا على صحة القلب، خاصة عند الإفراط في تناولها أو اختيار الأنواع غير الصحية منها، مما يثير جدلًا واسعًا حول التوازن الغذائي وأهمية قراءة مكونات الأطعمة بعناية.

وأكدت مؤسسة British Heart Foundation أن الأطعمة التي تُسوّق على أنها “مفيدة لصحة الأمعاء” قد تحتوي في بعض الأحيان على نسب مرتفعة من السكر أو الملح، وهو ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت خبيرة التغذية تريسي باركر أن الفائدة الأساسية لهذه الأطعمة تكمن في دعم البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي، إلا أن المشكلة لا تكمن في الطعام نفسه، بل في الإضافات الصناعية التي قد تُفسد قيمته الغذائية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك بعض الأطعمة التي قد تضر القلب رغم فوائدها للأمعاء، ومن أبرزها:

ـ الملفوف المخمر:
يُعد من أشهر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، لكنه يحتوي على كميات عالية من الملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ـ الزبادي بالفواكة:
رغم فوائده في دعم صحة الأمعاء، إلا أن الأنواع المُضاف إليها نكهات أو فواكه صناعية تحتوي غالبًا على نسب عالية من السكر، ما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب.

ـ مشروب الكومبوتشا:
يُعتبر من المشروبات الرائجة لصحة الجهاز الهضمي، لكنه قد يحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة، مما يزيد من خطر زيادة الوزن ومشاكل القلب.

ـ العصائر “السموذي”:
رغم احتوائها على الفاكهة، فإن خلطها يؤدي إلى إطلاق السكريات الحرة، ما يرفع مستويات السكر في الدم ويزيد من احتمالية الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

تحذيرات ونصائح الخبراء

ويشدد الخبراء على أهمية الاعتدال في تناول هذه الأطعمة، مع ضرورة قراءة الملصقات الغذائية والتأكد من خلوها من السكريات والملح الزائد، بالإضافة إلى اختيار المنتجات الطبيعية غير المُعالجة.

كما ينصحون بالاعتماد على مصادر غذائية متوازنة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والمكسرات، والبذور، لضمان تحقيق الفائدة للأمعاء دون التأثير سلبًا على صحة القلب.

