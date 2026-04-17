أطعمة مفيدة للأمعاء قد تضر القلب .. تحذير طبي من الإفراط فيها

رغم انتشار النصائح الصحية التي تشجع على تناول الأطعمة المفيدة للأمعاء، حذّرت تقارير طبية حديثة من أن بعض هذه المنتجات قد تُشكل خطرًا على صحة القلب، خاصة عند الإفراط في تناولها أو اختيار الأنواع غير الصحية منها، مما يثير جدلًا واسعًا حول التوازن الغذائي وأهمية قراءة مكونات الأطعمة بعناية.

تحذير من الإفراط في هذه الأطعمة تضر بصحة القلب

وأكدت مؤسسة British Heart Foundation أن الأطعمة التي تُسوّق على أنها “مفيدة لصحة الأمعاء” قد تحتوي في بعض الأحيان على نسب مرتفعة من السكر أو الملح، وهو ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت خبيرة التغذية تريسي باركر أن الفائدة الأساسية لهذه الأطعمة تكمن في دعم البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي، إلا أن المشكلة لا تكمن في الطعام نفسه، بل في الإضافات الصناعية التي قد تُفسد قيمته الغذائية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك بعض الأطعمة التي قد تضر القلب رغم فوائدها للأمعاء، ومن أبرزها:

ـ الملفوف المخمر:

يُعد من أشهر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، لكنه يحتوي على كميات عالية من الملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ـ الزبادي بالفواكة:

رغم فوائده في دعم صحة الأمعاء، إلا أن الأنواع المُضاف إليها نكهات أو فواكه صناعية تحتوي غالبًا على نسب عالية من السكر، ما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب.

ـ مشروب الكومبوتشا:

يُعتبر من المشروبات الرائجة لصحة الجهاز الهضمي، لكنه قد يحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة، مما يزيد من خطر زيادة الوزن ومشاكل القلب.

ـ العصائر “السموذي”:

رغم احتوائها على الفاكهة، فإن خلطها يؤدي إلى إطلاق السكريات الحرة، ما يرفع مستويات السكر في الدم ويزيد من احتمالية الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

تحذيرات ونصائح الخبراء

ويشدد الخبراء على أهمية الاعتدال في تناول هذه الأطعمة، مع ضرورة قراءة الملصقات الغذائية والتأكد من خلوها من السكريات والملح الزائد، بالإضافة إلى اختيار المنتجات الطبيعية غير المُعالجة.

كما ينصحون بالاعتماد على مصادر غذائية متوازنة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والمكسرات، والبذور، لضمان تحقيق الفائدة للأمعاء دون التأثير سلبًا على صحة القلب.