نوع الملعقة هيفرق في كوباية الشاي .. 4 معلومات مثيرة

يعد الشاي من أشهر المشروبات الموجودة في العالم لذا يهتم الباحثين بأدق التفاصيل المرتبطة به.

ووفقا لموقع تايمز أوف انديا اليكم 4 معلومات عن استخدام الملعقة في كوب الشاي.

عندما توضع ملعقة معدنية داخل كوب الشاى الساخن، فإن المعدن يبدأ فى امتصاص جزء من حرارة السائل بسبب التوصيل الحراري وهى القدرة على نقل الحرارة بسرعة.

الملعقة المعدنية قد تساعد بدرجة بسيطة فى تقليل حرارة الشاى بشكل أسرع مقارنة بترك الكوب دون ملعقة، لأن المعدن يسحب جزءًا من الطاقة الحرارية وينقلها إلى الهواء المحيط.

لكن التأثير يظل محدودًا، ولن يحول الشاى الساخن إلى بارد بسرعة كما يعتقد البعض.



حذر خبراء الصحة من ترك الملعقة المعدن داخل كوب زجاجى ردئ لأن التغير المفاجئ فى توزيع الحرار يؤثر في بعض الأحيان على الزجاج ويتسبب في تشقق الكوب.

كما أن وجود الملعقة داخل الكوب أثناء حمله يزيد احتمالات انسكاب المشروب أو اصطدام الملعقة بالوجه أثناء تناوله.

تعد الملاعق المعدنية من أكثر الأنواع التى يمكن لها تأثيرها فى امتصاص الحرارة من المشروبات الساخنة.