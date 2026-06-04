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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يؤكد استمرار العمل للقضاء على البؤر التاريخية للقمامة بالمحلة الكبرى

نظافه شوارع المحلة
نظافه شوارع المحلة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع التراكمات التاريخية بحي ثان المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة للقضاء على البؤر التاريخية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية 

وشهدت الحملة اليوم مشاركة مكثفة لمعدات مراكز طنطا وسمنود وبسيون وكفر الزيات ومركز المحلة، إلى جانب معدات حي ثان المحلة، حيث جرى تنفيذ حملة موسعة داخل عدد من الشوارع الحيوية شملت شارع 55، والوحدة العربية، والبلازا، وجمال عبد الناصر، وعبد الحي شاهين، وشارع الترعة، ونعمان الأعصر، وسكة زفتى، والدائري، والجمهورية، وأسفرت الأعمال عن رفع نحو 250 طنًا من المخلفات والتراكمات من شوارع الحي.

ردع مخالفين 

كما تواصلت الأعمال المكثفة بارض الموقف الجديد، حيث دفعت المحافظة بالمعدات الثقيلة لرفع وتسوية الكميات المتبقية من التراكمات، وتمكنت فرق العمل من رفع نحو 1200 طن داخل المواقع تمهيدًا لإعادته إلى حالته الطبيعية، ليصل إجمالي ما تم رفعه اليوم إلى 1450 طنًا من المخلفات والتراكمات.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكبرة بجميع المراكز والمدن، مع التركيز على المناطق التي عانت لسنوات من التراكمات التاريخية، مشددًا على أن العمل يجري وفق خطة متكاملة تستهدف تحسين البيئة المحيطة ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ردع مخالفين 

وقال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي: «نعمل على مدار الساعة لإعادة الانضباط والنظافة إلى شوارع المحلة الكبرى، ولن نسمح بعودة التراكمات مرة أخرى، وهدفنا توفير بيئة نظيفة وحضارية تليق بأهالينا».

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين قانونيا تراكم تلال واكوام القمامة

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