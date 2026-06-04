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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: الهجمات الإيرانية على الكويت شائنة وغير مقبولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي

أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتيالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الهجمات الإيرانية على الكويت. 

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو أدان، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي يوم الخميس، "الهجمات الإيرانية الشائنة وغير المقبولة التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومناطق أخرى من البلاد".

وأضاف البيان أن روبيو "قدّم تعازيه لأسر الضحايا والمصابين في تلك الهجمات"، مشيراً إلى وقوف الولايات المتحدة "إلى جانب الشعب الكويتي في هذا الظرف العصيب".

ويأتي لقاء روبيو مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعد يوم من مقتل شخص وإصابة 63 آخرين في غارات جوية، من بينها غارة جوية إيرانية بطائرة مسيرة استهدفت المطار، وفقاً لما ذكرته السلطات الكويتية. 

وكانت إيران قد زعمت يوم الخميس أن الأضرار التي لحقت بالمطار ناجمة عن خلل في صاروخ باتريوت أمريكي.

وأكد روبيو لنظيره التزام الولايات المتحدة "بأمن الكويت، وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وزير الخارجية الأمريكي الهجمات الإيرانية ضد الكويت الهجمات الإيرانية ماركو روبيو

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